Zasady podróży Ryanairem w 2023 roku. Ważne informacje dotyczące odprawy, bagażu podręcznego i nie tylko

Jeśli planujesz latać w 2023 roku Ryanairem, warto poznać aktualne zasady podróży irlandzką linią lotniczą. Oto, co musisz wiedzieć o odprawie, bagażu podręcznym, wymaganiach dotyczących podróży i podróżowaniu z niemowlętami samolotami Ryanair.

Ryanair organizuje wyprzedaż biletów, która potrwa do 31 stycznia, na loty (także do Polski) w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca. Ceny są wyjątkowo okazyjne i zaczynają się już od 13,99 funta. Za tyle możemy polecieć m.in. do Barcelony, Paryża, Alicante, Faro, Maroka i Gdańska. Styczniowe wyprzedaże są w pełnym rozkwicie w wielu liniach lotniczych, więc mamy duże szanse na niedrogą wycieczkę w słoneczne miejsca lub na stoki narciarskie w nadchodzących tygodniach.







Co istotne - pomimo pewnych obaw związanych z powrotem Covida – ponieważ Chiny zmagają się z kolejnym wzrostem liczby przypadków – w najbliższym czasie nie oczekuje się żadnych zmian w zasadach podróżowania.

Zasady podróży Ryanairem na 2023 rok

Chociaż większość zasad związanych z koronawirusem została już usunięta, linie lotnicze, takie jak Ryanair, nadal mają listę rzeczy, o których pasażerowie muszą pamiętać przed udaniem się na lotnisko.

Jeśli zatem wybieracie się na ucieczkę w ciągu najbliższych kilku tygodni lub miesięcy, oto lista zasad podróży w Ryanairze dla pasażerów, od masek ochronnych, po mniej znaną opłatę w przypadku, gdy nie odprawimy się online.

Maski ochronne w Ryanairze

Nie ma wymagań ze strony Ryanaira, które sugerowałyby, że na pokładzie wymagane jest noszenie masek ochronnych – była to jedna z wielu zasad w czasie pandemii, które zostały zniesione w 2022 roku.

Jedynym wyjątkiem są loty do/z miejsc docelowych, w których rządy UE nadal wymagają obowiązkowego noszenia masek w transporcie publicznym. Ryanair zaleca zatem, aby pasażerowie sprawdzili przed podróżą najnowsze ograniczenia i wymagania związane z Covid-19 w krajach docelowych.

Bagaż podręczny w Ryanairze

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Ryanairze, na pokład samolotu możemy wnieść jedną małą osobistą torbę, obejmuje to torbę na laptopa lub zwykłą torebkę.

Jednak, aby można było zabrać torbę na pokład, musi zmieścić się pod siedzeniem pasażera, czyli nie może przekroczyć maksymalnych wymiarów 40 cm x 20 cm x 25 cm. Ponadgabarytowy bagaż podręczny zostanie „odrzucony” przy wejściu na pokład i zostanie umieszczony w luku bagażowym samolotu za opłatą 69,99 EUR (opłata podlega podatkowi VAT na loty krajowe według obowiązujących stawek rządowych).

Polityka Priority i 2 toreb podręcznych umożliwia każdemu pasażerowi wejście na pokład samolotu z wyprzedzeniem dla wygody. Ponadto pasażerowie mogą zabrać ze sobą małą torbę osobistą oraz walizkę o wadze 10 kg, którą należy umieścić w schowku nad głową.

Bagaż rejestrowany

Tymczasem pasażerowie podróżujący z większą ilością bagażu muszą skorzystać z odprawy bagażowej. Bagaże należy zostawić na stanowisku odprawy na lotnisku przed kontrolą bezpieczeństwa. Zostaną one następnie umieszczone w luku bagażowym samolotu.

Pasażerowie mogą zarezerwować 10-kilogramowy lub 20-kilogramowy bagaż, który zostanie nadany w punkcie kontroli bezpieczeństwa przed planowanym lotem. W ramach rezerwacji pasażerowie mogą wykupić do 3 sztuk bagażu rejestrowanego o wadze 20 kg.

Bagaż dziecka

Niemowlętom (w wieku od 8 dni do 23 miesięcy włącznie) podróżującym liniami Ryanair musi towarzyszyć osoba dorosła w wieku co najmniej 16 lat (jedno niemowlę na osobę dorosłą). Natomiast niemowlęta w wieku do 7 dni nie mogą podróżować samolotami Ryanair. Jeśli niemowlę osiągnie wiek 2 lat przed podróżą powrotną, rodzic musi uiścić obowiązującą taryfę dla osoby dorosłej, podatki, opłaty i opłaty za ten lot.

Rodzice podróżujący z maluchami mogą bezpłatnie przewieźć 2 sztuki wyposażenia dla niemowlaka, jak wózek spacerowy lub łóżeczko turystyczne. A także torbę do 5 kg o wymiarach 20cm x 35 cm x 40 cm do kabiny. Chociaż nie ma limitu bagażu podręcznego dla niemowląt, rodzice mogą umieścić na kolanach torbę niemowlęcą o wadze do 5 kg.

Zasady dotyczące odprawy online

Odprawy online należy dokonać co najmniej 2 godziny przed odlotem. Ci, którzy nie odprawią się na mniej niż dwie godziny przed odlotem, zostaną obciążeni opłatą za odprawę na lotnisku, która wynosi 55 euro za osobę lub 30 euro za loty do i z Hiszpanii.

Opłata za brak karty pokładowej

Warto upewnić się także, że wydrukowaliśmy kartę pokładową lub mamy ją w telefonie – w przeciwnym razie zostanie nam naliczona grzywna w wysokości 20 funtów. W przypadku niektórych miejsc docelowych, jak Turcja, Maroko, czy Kefalonia w Grecji, musimy wydrukować kartę pokładową, gdyż nie są akceptowane karty na urządzeniach mobilnych.

