Dzielenie konta Netflix jest od teraz oficjalnie traktowane jak przestępstwo

Dzielenie kont streamingowych tak ludziom „weszło w krew”, że trudno sobie jest wyobrazić jakieś zmiany na tym polu. A jednak, zgodnie z wytycznymi Intellectual Property Office, udostępnianie haseł do kont streamingowych takich jak Netflix może być równoznaczne z „wtórnym naruszeniem praw autorskich”.

Dzielenie się kontem streamingowym niezgodne z prawem?

Każdy z nas zapewne dzielił jakieś konto streamingowe z kimś z rodziny albo z przyjaciółmi – w końcu na rynku jest szeroka oferta takich platform i nikt z nas nie chce płacić samodzielnie za wszystko. Przekazywanie danych logowania rodzinie i przyjaciołom jest nadzwyczaj powszechne, pomimo tego, że Netflix w swoich warukach dotyczących zasad użytkowania platformy wyraźnie zaznacza, że „osoby, które nie mieszkają w naszym gospodarstwie domowym, muszą korzystać z własnego konta”.





Zgodnie z prawem każda osoba, która udostępnia swoje hasło do serwisu Netflix osobom spoza swojego gospodarstwa domowego, zwyczajnie łamie prawo. Intellectual Property Office (IPO) informuje, że udostępnianie haseł do kont streamingowych może być równoznaczne z „wtórnym naruszeniem praw autorskich”. „Wklejanie obrazów internetowych do mediów społecznościowych bez pozwolenia lub uzyskiwanie dostępu do filmów, seriali telewizyjnych lub wydarzeń sportowych na żywo za pośrednictwem urządzeń Kodi, zhakowanych kart Fire Stick lub aplikacji bez płacenia abonamentu jest naruszeniem praw autorskich i być może popełniasz przestępstwo” - czytamy w wytycznych opublikowanych niedawno przez IPO.

Udostępnianie hasła do platformy Netflix to łamanie prawa

- Istnieje szereg przepisów prawa karnego i cywilnego, które mogą mieć zastosowanie w przypadku udostępniania hasła, którego celem jest umożliwienie użytkownikowi bezpłatnego dostępu do utworów chronionych prawem autorskim. Przepisy te mogą obejmować naruszenie warunków umownych, oszustwo lub wtórne naruszenie praw autorskich, w zależności od okoliczności - mówi rzecznik Intellectual Property Office.



Netflix już ściga nieuczciwych użytkowników?

Netflix już zaczął ograniczać dostęp do swojej platformy niektórym klientom, którzy udostępniają konta osobom spoza ich gospodarstwa domowego. Platforma streamingowa, która traci subskrybentów z uwago na rosnącą konkurencję i rosnącą inflację, zaczęła od rozprawienia się z nieuczciwymi użytkownikami m.in. w Chile, Kostaryce i Peru. Poza tym Netflix wprowadził nowy, tańszy pakiet z reklamami za jedyne £4,99 miesięcznie. Tak czy tak Netflix musiał coś zrobić, ponieważ konkurencja postawiła użytkownikom znacznie twardsze warunki. Na przykład Disney+ w ogóle nie pozwala swoim klientom na udostępnianie hasła innym gospodarstwom domowym, a klienci Amazon Prime mogą udostępniać swoje konto tylko jednej osobie.

Dzielenie konta na platformie streamingowej nie jest bezpieczne?

Niektórzy eksperci wprost przyznają, że dzielenie się hasłem do konta na platformie streamingowej nie jest zwyczajnie bezpieczne. - Udostępnianie haseł nigdy nie jest dobrym pomysłem, ponieważ może zagrozić bezpieczeństwu konta i danych osobowych. Kiedy udostępniasz hasło, dajesz komuś innemu dostęp do swojego konta i wszelkich poufnych informacji, które mogą być z nim powiązane, takich jak informacje finansowe, dokumenty osobiste i inne poufne dane. Co więcej, wiele osób nadal używa tego samego hasła do wielu kont, co może potencjalnie narazić te konta na ryzyko włamania. Zawsze najlepiej jest zachować prywatność haseł i używać unikalnych, silnych haseł do każdego konta – zaznacza Jake Moore, globalny doradca ds. bezpieczeństwa cybernetycznego w firmie ESET.

