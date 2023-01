Nowy pociąg sypialny zabierze pasażerów z Londynu do Berlina w mniej niż 16 godzin

Pociąg z Londynu do Berlina

Po drodze do Berlina pociąg będzie zatrzymywał się w Brukseli, Antwerpii, Rotterdamie, Amsterdamie i Hanowerze.

Czy podróż pociągiem z Londynu do Berlina może być tańsza niż przelot samolotem?

Od 25 maja między Londynem a Berlinem zacznie kursować nowy pociąg sypialny, który pokona tę trasę w 16 godzin. Jest to ciekawa opcja dla podróżnych zmęczonych różnymi perturbacjami na lotniskach i długimi kolejkami w okresie wzmożonych wyjazdów wakacyjnych.

O tym, jak może być tłoczno na brytyjskich lotniskach w okresie Świąt Wielkanocnych, czy wakacji, mieliśmy okazję przekonać się w ubiegłym roku, kiedy to ze względu na brak pracowników obsługi naziemnej, wielu podróżnych musiało pożegnać się ze swoimi planami urlopowymi.





Pociąg z Londynu do Berlina

Od 25 maja 2023 roku pojawi się ciekawa alternatywa – pociąg sypialny, który w 16 godzin pokona drogę z Londynu do Berlina. Jeśli wsiądziemy w St Pancras o godzinie 15:04, w Brukseli będziemy o 18:04, a po szybkiej przesiadce zostaniemy przewiezieni do Berlin Hauptbahnhof, gdzie trafimy punktualnie o 06:48 rano.

W ramach rosnącego apetytu wśród podróżnych na bardziej zrównoważone środki transportu, to nowe połączenie Londynu z Berlinem będzie kolejną trasą zainicjowaną przez europejską usługę Sleeper. Wśród innych ciekawych tras znalazły się połączenia między Hamburgiem i Sztokholmem, czy między Brukselą i Pragą.

Jak często będzie kursować pociąg z Londynu do Berlina?

Zgodnie z obecnymi planami pociąg z Londynu do Berlina będzie kursować trzy razy w tygodniu, a do 2024 roku częstotliwość nocnych wycieczek ma zostać zwiększona. Po drodze jest dziewięć innych przystanków, w tym w Antwerpii, Rotterdamie, Amsterdamie i Hanowerze, ale pasażerowie nie będą musieli ponownie się przesiadać.

Firma chce także wprowadzić kolejne połączenie między Dreznem i Pragą do grudnia tego roku. Chris Engelsman, współzałożyciel European Sleeper, wyjaśnił w niedawnym wywiadzie dla „The Guardian”, że inicjatywa była wcześniej wstrzymywana z powodu braku dostępnych wagonów.

- Po prostu przez te wszystkie nowe inicjatywy zostało bardzo mało wagonów i od wielu lat nic nie inwestowano w tabor – powiedział Engelsman.

Obecnie jednak problem ten został zażegnany i firma wynajmuje wagony sypialne i wyposaża wagony normalne zgodnie z wymaganymi ustaleniami, aby przygotować się do udanego startu w 2023 roku.

Od kiedy można kupować bilety?

Pierwszy pociąg sypialny odjedzie 25 maja z Londynu do Berlina, a bilety będą dostępne od 20 lutego. Ceny za podróż zaczynają się od 49 euro za miejsce siedzące i 79 euro za kuszetkę, a także 109 euro za wygodniejszą część sypialną, dzięki czemu ta opcja podróży dostępna jest zarówno dla osób o skromniejszych zasobach finansowych jak i dla tych, którzy mogą zapłacić za większy komfort.

Rowery można dodać za opłatą w wysokości 24 euro, a zwierzęta domowe można przewozić, jeśli zarezerwowaliśmy prywatny przedział (należy jednak pamiętać, że zwierzęta nie mogą podróżować pociągiem Eurostar do i z Londynu). Dzieci do lat 4 podróżują za darmo, a dzieci do lat 11 podróżują ze zniżką.

Warto wspomnieć, że bilety z Londynu do Brukseli pociągiem Eurostar zazwyczaj zaczynają się od 56 euro, co daje najtańszą opcję all-in za 105 euro za bilet w jedną stronę.

Jak już wspomnieliśmy, zgodnie z założeniem, pasażerowie wyruszą z Londynu w piątek po południu, a obudzą się w Berlinie w sobotę rano, ze śniadaniem na pokładzie. Usługa nie jest bezpośrednia. Pasażerowie wsiądą do pociągu Eurostar w londyńskiej St Pancras, a następnie przesiadają się w Brukseli po około dwóch godzinach podróży. Zmiana będzie szybka, a podróż zajmie łącznie niecałe 16 godzin.

Wracamy do podróży pociągami

Europa stale inwestuje w swoją sieć kolejową i stale dodaje nowe opcje jako alternatywy dla lotów krótkodystansowych – ekspansja ta jest w dużej mierze napędzana problemami związanymi ze zmianami klimatycznymi.

Cały czas otwierane są nowe trasy zarówno przez przedsiębiorstwa państwowe jak i prywatne, takie jak start-up Midnight Trains, który chce przewozić pasażerów z Paryża do południowej Europy, czy Alpen-Sylt Nachtexpress, który obecnie kursuje między Morzem Północnym a Alpami. W 2024 r. włoska sieć Trenitalia planuje masową ekspansję z usługą nocną z Paryża do Madrytu.

Podróż pociągiem tańsza od samolotu?

Wiele zależy od tego, kiedy rezerwujemy lot i kiedy wybieramy się w podróż – ale generalnie podróż pociągiem nocnym może być tańszą opcją. Wyszukiwarka biletów lotniczych z Londynu do Berlina na majowy weekend pokazuje ceny w obie strony od 138 euro z EasyJet, 145 euro z Ryanairem (bez bagażu) i 180 euro z British Airways.

