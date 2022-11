Jak spakować się do torby podręcznej w Ryanairze, aby nigdy nie płacić za bagaż? [wideo]

Jeśli zależy nam na zaoszczędzeniu pieniędzy podczas lotów Ryanairem, możemy unikać zabierania walizki na pokład i próbować się zmieścić jedynie w zwolnionej z opłat małej torbie osobistej. Jak jednak spakować się na tygodniowy urlop do tak niewielkiego bagażu?

Jedną z najbardziej stresujących sytuacji w podróży jest moment, w którym okazuje się, że nasz bagaż przekracza wymiary dopuszczalne przez daną linię lotniczą. Wtedy nadmiarowy bagaż podręczny zostaje zatrzymany na bramce do wejścia na pokład i zostaje skierowany do luku bagażowego za opłatą 69,99 funtów. Jak tego uniknąć?

Jak nie płacić za nadbagaż w samolocie?

Jednym z najlepszych sposobów uniknięcia płacenia za nadbagaż w samolocie jest umiejętne spakowanie się do bezpłatnej torby osobistej. Pewna kobieta ujawniła, jak zabrać na tydzień ubrania wakacyjne do małej torby, która z powodzeniem zmieści się pod siedzeniem w samolocie Ryanaira.

Sophie Liard, pokazała dużą podręczną walizkę pełną ubrań i przyborów toaletowych, a następnie zademonstrowała, jak zmieścić rzeczy z niej w znacznie mniejszej torbie.

Kobieta powiedziała, że ​​udało jej się spakować cztery pary spodni, pięć par szortów, cztery bluzki, cztery sukienki i siedem części stroju plażowego, a także pasek, klapki, przybory toaletowe, prostownicę do włosów i inne akcesoria do pielęgnacji włosów.

Zaznaczyła także, że warto przestawić się w pakowaniu ze składania na zwijanie, gdyż jest to o wiele bardziej efektywne. Zdradziła również swój sposób na zabranie paru dodatkowych rzeczy do poduszki podróżnej, jeśli nasza torba jest już pełna po brzegi. Wyjmując wypełnienie, możemy wykorzystać poduszkę podróżną, aby zmieścić w niej np. bieliznę i kostium kąpielowy.

@thefoldinglady I've been challenged by @onthebeachholidays to 'pack-hack' the system and fit a specially curated week's holiday wardrobe into Ryanair’s free hand-luggage allowance. I’m using a cheeky neck pillow trick to pack in enough bikinis to switch up your wardrobe every day of the week - and save you up to £70! #ad original sound - TheFoldingLady

Jakie są zasady dotyczące bagażu w Ryanairze?

Zgodnie z obowiązującymi w Ryanairze zasadami, osoby podróżujące irlandzkimi liniami mogą bezpłatnie zabrać na pokład tylko małą torbę osobistą o wymiarach maksymalnie 23cm x 20cm x 40cm, która musi zmieścić się w samolocie pod siedzeniem przed nami.

Z kolei aby móc zabrać walizkę na kółkach do kabiny, pasażerowie muszą wykupić pierwszeństwo wejścia na pokład. Płacąc od 8 do 32 funtów mogą umieścić w kabinie małą osobistą torbę wraz z walizką o wymiarach 55 cm x 40 cm x 20 cm.

Poza tym bagaż podręczny nie może ważyć więcej niż 10 kg i możliwość wniesienia go na pokład nie jest wcale gwarantowana, gdyż zależy od tego, ilu pasażerów wykupi pierwszeństwo wejścia na pokład. W przeciwnym wypadku, nasz bagaż podręczny zostanie umieszczony w ładowni samolotu.

Najdroższą opcją jest bagaż rejestrowany do 20 kg, którego odprawę należy przeprowadzić w punkcie odprawy bagażowej przed przejściem przez kontrolę bezpieczeństwa. Każdy pasażer może wykupić do 3 sztuk bagażu rejestrowanego do 20 kg.

Opłaty za nadbagaż

Jeśli nasz bagaż przekracza dozwolony limit wagowy, musimy spodziewać się obciążenia na lotnisku opłatą w wysokości 11 funtów za każdy nadprogramowy kilogram.

Jak możemy przeczytać na stronie Ryanaira: "Każdy pasażer może wykupić do 3 sztuk bagażu rejestrowanego do 20 kg. Pasażer może również dodać do 3 kg nadbagażu do 20 kg bagażu rejestrowanego. (...) Dodanie 20 kg bagażu rejestrowanego kosztuje od 20,99 EUR/GBP do 59,99 EUR/GBP, zależnie od trasy oraz wybranych terminów podróży. Cena nadbagażu wynosi 9 EUR/GBP za każdy dodany kilogram, jeśli został zakupiony przez Internet podczas odprawy na 2 godziny przed wylotem.

Inne zasady odprawy obejmują sprzęty bagaż wyjątkowy, typu:

- rowery – w cenie od 60 do 75 funtów w jedną stronę,

- instrumenty muzyczne – w cenie od 50 do 65 funtów w jedną stronę,

- sprzęt sportowy – w cenie od 35 do 40 funtów.

Ryanair po raz pierwszy zmienił zasady dotyczące bagażu w styczniu 2018 roku, usuwając opcję darmowej walizki. Później zmienił je ponownie w sierpniu 2018 roku pobierając opłatę za 10-kilogramowe torby, które trafiają do ładowni.

Zasady dotyczące bagażu w innych liniach lotniczych

Linie lotnicze mają różne zasady dotyczące bagażu podręcznego. Warto znać w przypadku głównych linii w UK.

Na przykład na pokład samolotów EasyJet za darmo możemy wnieść jedną małą torbę o wymiarach max 45x36x20 cm. Warunek jest taki, że torba musi zmieścić się pod siedzeniem przed nami. Jeśli chcemy zabrać ze sobą więcej bagażu, za drugą torbę musimy dodatkowo zapłacić. Tylko podróżni z dodatkową przestrzenią na nogi – Extra Legroom lub opcją miejsc z przodu – Up Front, mogą zabrać drugą torbę do schowka nad głową i trzeba za to zapłacić od 7,99 do 34,99 funtów. Można również zapłacić 7 funtów w jedną stronę za opcję „Hands Free”, która pozwala na odprawienie większego bagażu podręcznego do luku bagażowego.

W przypadku linii lotniczych Jet2, a pokład możemy zabrać za darmo:

- jeden mały przedmiot osobisty, jak torba na laptopa lub torebka, który można umieścić pod siedzeniem przed sobą.

- większą torbę o wadze nie większej niż 10 kg i wymiarach nie większych niż 56x45x25 cm.

W przypadku, gdy nasza większa torba waży więcej niż 10 kg lub jest większa niż maksymalne wymiary, zostaniemy poproszeni o uregulowanie dodatkowej opłaty.

Natomiast na pokład samolotów linii Wizz Air możemy wnieść za darmo torbę o wymiarach nie większych niż 40x30x20 cm, która powinna zmieścić się pod siedzeniem przed nami, np. torebka lub torba na laptopa. Nie może ona ważyć więcej niż 10 kg.

Jeśli natomiast musimy przewieźć ze sobą więcej bagażu, drugą torbę musimy umieścić w schowku nad głową, ale wiąże się to z podniesieniem standardu do rezerwacji „WIZZ Priority”, która obejmuje dodatkowy bagaż podręczny o wymiarach nie większych niż 55x40x23 cm i wadze nie większej niż 10 kg. Alternatywnie możemy również zapłacić, aby dodać bagaż rejestrowany do rezerwacji. Należy również pamiętać, że – w przeciwieństwie do wymienionych wcześniej linii lotniczych, wymiary bagażu w Wizz Air nie uwzględniają kół, jednak przewoźnik podaje, że „nie mogą one dodać więcej niż 5 cm do rozmiaru torby”.

