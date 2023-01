Promocja biletów w Ryanairze, także do Polski za niecałe 14 funtów

Irlandzkie linie lotnicze zorganizowały wyprzedaż biletów, która potrwa do końca stycznia, na loty w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca. Ceny są wyjątkowo okazyjne i zaczynają się już od 13,99 funta, także na loty do Polski.

Ryanair na początku grudnia ogłosił wakacyjny rozkład lotów na lato 2023, ale postanowił także wprowadzić nowe trasy z wielu brytyjskich lotnisk już od marca. Teraz z kolei, aby zachęcić oszczędnych klientów, organizuje promocję biletów, która potrwa aż do 31 stycznia.





Tanie bilety w Ryanairze

Ryanair postanowił ogłosić promocję biletów z brytyjskich lotnisk od różnych destynacji europejskich. Za zaledwie 13,99 funta możemy polecieć do Barcelony, Paryża, Alicante, Faro, Maroka, czy Gdańska.

Wszystkie loty, których dotyczy oferta, zaplanowane są na okres między 1 kwietnia a 30 czerwca, zatem możemy mieć pewność, że uda nam się złapać trochę słońca, gdziekolwiek nie polecimy.

Promocyjne oferty obejmują loty z Bristolu, Glasgow, East Midlands, Bournemouth, Liverpoolu, Birmingham, Belfastu, Edynburga, Newcastle, London Gatwick, Luton, Leeds, Manchesteru i zdecydowanie najwięcej lotów z London Stansted.

Promocja w Ryanairze

Jeśli chcemy udać się do Wenecji, możemy polecieć tam Ryanairem za 21,64 funta z Bristolu lub za 22,99 funta z Bournemouth. Są także loty do Kolonii w Niemczech z Manchesteru za 14,99 funta, a także do Billund w Danii, do Paryża, czy Shannon w Irlandii za 16,99 funta.

Londyńczycy z kolei mogą polecieć do Nicei we Francji za 19,99 funta, do Pizy za 18,79 funta, Mediolanu za 13,99 funta, do Oslo za 19,99 funta, Turynu za 18,99 funta czy do Madrytu za 20,99 funta. Wszystkie loty kosztują mniej niż 50 funtów, więc można znaleźć prawdziwe okazje.

Z Edynburga możemy polecieć w przystępnej cenie do Kopenhagi za 17,99 funta, do Berlina za 19,95 funtów, Mediolanu za 19,99 funta, Paryża za 21,99 funta, Madrytu za 24,99 funta, Barcelony za 27,99 funta, Palma de Mallorca za 28,99 funta, a do Budapesztu za 34,24 funta, do Pragi za 32,99 funta i Wiednia za 36,19 funta.

Co ciekawe Hiszpania jest jednym z najtańszych miejsc docelowych z lotami z Londynu Luton, Leeds, Bradford, Manchesteru, Stansted, Bristolu i innych lotnisk. Bilety w wyjątkowo przystępnych cenach można znaleźć do Alicante, Palma de Mallorca, Malagi, Minorki, Barcelony, na Ibizę, do Walencji i Madrytu.

Ci, którzy chcą pojechać do Włoch, mogą skorzystać z ofert podróży do Mediolanu, Wenecji, Bolonii, Pizy, Genui, Rzymu, Trapani-Marsala i Brindisi. Dostępne są również loty do Faro, Lizbony i Porto w Portugalii.

Tanie loty do Polski

Do Polski możemy polecieć z London Stansted do Gdańska za 13,99 funta, do Poznania za 14,99 funta, Warszawy Modlin za 16,99 funta, Wrocławia za 17,99 funta, do Łodzi za 21,74 funta, Krakowa za 21,99 funta, i Rzeszowa w tej samej cenie.

Z kolei z Luton polecimy do Krakowa za 15,29 funta, z Leeds Bradford do Warszawy Modlin za 17,99 funta, do Gdańska za 20,64 funta, Wrocławia za 22,99 funta, Poznania za 25,99 funta i Krakowa za 31,99 funta.

Z lotniska w Liverpoolu polecimy do Warszawy Modlin za 16,99 funta, Wrocławia za 19,12 funta, Poznania za 20,99 funta, Szczecina za 26,99 funta i Krakowa za 37,99 funta. Natomiast z Newcastle polecimy do Gdańska za 24,99 funta, do Wrocławia za 28,99 funta i Krakowa za 33,99 funta.

Z Edynburga możemy polecieć w promocyjnych cenach do Gdańska za 19,99 funta, Warszawy Modlin za 21,99 funta, Wrocławia za 24,99 funta. Z Glasgow do Wrocławia za 26,99 funta, Warszawy Modlin za 20,99 funta.

Nowe trasy i rozkłady lotów

Linie lotnicze Ryanair postawiły na rozwój w Wielkiej Brytanii i zwiększyły już liczbę lotów z wielu brytyjskich lotnisk. Na początku grudnia tani przewoźnik ogłosił swój największy w historii rozkład lotów z Bristolu na lato 2023 z 33 nowymi trasami.

Z kolei Dave Lees, dyrektor generalny lotniska w Bristolu, powiedział:

- Jesteśmy zachwyceni ogłoszeniem przez Ryanaira zwiększenia programu lotów w 2023 roku do największego w historii z lotniska w Bristolu. Jest to wyraźne okazanie zaufania powracającego w regionie do podróży lotniczych. Rozszerzenie siatki połączeń i dodanie dodatkowej przepustowości do istniejących tras zapewnia klientom z południowego-zachodu łatwy i niedrogi dostęp do podróży lotniczych do coraz większej liczby miejsc docelowych oraz elastyczność długości pobytu, bez konieczności podróżowania na inne lotniska w celu odbycia lotu.

Ryanair zwiększy także o 30 proc. liczbę lotów z lotniska w Bournemouth do 120 tygodniowo, ogłosił również zwiększenie liczby lotów z Birmingham i z Liverpoolu.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Ryanair ogłasza rozkład lotów na lato 2023 i dodaje nowe trasy, w tym też do Polski

Awaryjne lądowanie na londyńskim lotnisku. Pilotów widziano w maskach tlenowych

Linie lotnicze zapłacą kobiecie za udział w psychoterapii. Nie została wpuszczona na pokład samolotu z uwagi na nadwagę

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!