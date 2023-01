Ranking piw 2022. Oto najbardziej cenione piwa na świecie

Mimo licznych kampanii mających na celu promocję trzeźwości, marki alkoholowe rozwijają się w najlepsze. Coraz więcej z nich kładzie jednak nacisk na jakość, a te najbardziej cenione zdobywają wysokie miejsce w rankingach.

W roku 2022 wyłoniono szereg marek piw, które zasługują z różnych względów na uwagę. Co roku wiodąca firma konsultingowa Brand Finance, zajmująca się doradztwem w zakresie wyceny marek, poddaje testowi 5000 największych światowych marek i publikuje około 100 raportów, oceniając marki alkoholi we wszystkich sektorach i krajach. 50 najcenniejszych i najsilniejszych marek piwa na świecie znalazło się w corocznym rankingu Brand Finance Beers 50. Przedstawimy tylko najlepsze z nich.





Najcenniejsze piwo na świecie

Jak się okazuje Corona jest najcenniejszą marką piwa na świecie, wycenianą na 7,0 mld USD. Według nowego raportu wiodącej na świecie firmy konsultingowej zajmującej się wyceną marek, Brand Finance, Corona utrzymuje swoją najwyższą pozycję jako najcenniejsza marka piwa na świecie.

Pomimo pandemii, która spowodowała zamknięcie wielu barów i restauracji, a także ostatnich ograniczeń w łańcuchu dostaw, Corona pozostaje najcenniejszą marką piwa na świecie, dając meksykańskiej marce piwa niewielką marżę przed drugim w rankingu Heinekenem (wartość marki wzrosła o 23 proc. do 6,9 mld USD).

Heineken rośnie w siłę

Podczas gdy Corona jest liderem w branży, zajmujący drugie miejsce w rankingu Heineken zmniejszył przewagę dzięki 23-procentowemu wzrostowi wartości marki w tym roku. Marka Heineken jest obecnie wyceniana na 6,9 miliarda USD, a wzrost wartości marki Heineken jest bardzo ściśle skorelowany z ożywieniem sprzedaży w lokalach w barach, pubach, na imprezach i innych przestrzeniach towarzyskich.

Wizualnie marka Heineken od dawna stosuje zieloną etykietę na zielonej butelce (z czerwoną gwiazdą i białymi literami). Nowa strategia marki „EverGreen” ma na celu rozszerzenie zasięgu „zielonych” konotacji, aby uwzględnić lepsze zaangażowanie marki w zrównoważony rozwój środowiskowy.

Brazylijska Brahma

Oprócz wartości marki Brand Finance określa względną siłę marek za pomocą zrównoważonej karty wyników zawierającej wskaźniki oceniające inwestycje marketingowe, kapitał udziałowców i wyniki biznesowe. Zgodnie z normą ISO 20671, ocena kapitału interesariuszy firmy Brand Finance obejmuje oryginalne dane z badań rynkowych od ponad 100 000 respondentów w ponad 35 krajach i w prawie 30 sektorach. Brahma (wzrost wartości marki o 21% do 1,7 mld USD) jest najsilniejszą marką w rankingu z wynikiem 93 na 100 punktów w Indeksie Siły Marki (BSI) i odpowiadającą mu oceną marki AAA+.

Brahma jest marką o ugruntowanej pozycji w sektorze napojów alkoholowych od późnych lat 80. XIX wieku, a obecnie jest własnością belgijskiej firmy piwowarskiej Anheuser-Busch InBev. Marka jest częścią większej sieci obejmującej takie marki jak Budweiser, Hoegaarden i Stella Artois.

Wyrzeźbiła ona dla siebie niszę dzięki charakterystycznej kremowej konsystencji słodu i owocowemu aromatowi. Ponadto marka wzmacnia swoją brazylijską tożsamość, współpracując z brazylijską marką mięsną Wessel w ramach niedawnej kampanii reklamowej promującej połączenie brazylijskiego barbeque i brahmy.

Ekspansja Desperados

Kolejną wysoko cenioną marką piwa jest Desperados (wzrost wartości marki o 57% do 564 mln USD). Jest to najszybciej rozwijająca się marka piwa w tym roku, z bardzo silnym wzrostem w całej Europie i ekspansją na różne rynki afrykańskie. Marka Desperados jest wspierana przez rozwój wersji bezalkoholowych (Desperados Virgin 0.0) oraz różnych platform internetowych, takich jak Rave to Save i Go Desperados.

Jedną z najszybciej rozwijających się marek piwa na świecie jest Kronenbourg (wartość marki wzrosła o 40% do 601 mln USD). Co niezwykłe, jak na bardzo szybko rozwijającą się markę, Kronenbourg nie jest nową marką pretendującą do miana: ma ponad 350-letnią tradycję i wciąż wprowadza innowacje w swojej ofercie produktowej i marketingu.

Wzrost wartości marki Kronenbourg jest skorelowany z wprowadzaniem nowych opcji wegańskich i bezalkoholowych w celu zwiększenia liczby ofert produktowych i budowania wartości marki poprzez szerszą dywersyfikację produktową. Marka zwiększa swoją skalę na całym świecie, pozycjonując się jako francuski produkt premium w różnych kampaniach promocyjnych.

