Praca i finanse Ofgem rozważa korzystną dla konsumentów zmianę przepisów

Brytyjski organ regulacyjny rynków energetycznych rozpoczął konsultacje dotyczące zwiększenia wysokości rekompensaty finansowej dla tych odbiorców, których dostawcy nie spełniają minimalnych standardów dotyczących wydajności. Stawka odszkodowania może wzrosnąć z 30 do 40 funtów.

Ofgem rozważa zwiększenie poziomu rekompensaty przyznawanej odbiorcom energii, którzy zostali „zawiedzeni” przez dostawcę prądu lub gazu. Jak czytamy na łamach „The Daily Mirror”, regulator rynku energetycznego w UK ruszył w dniu 10 maja 2024 roku z konsultacjami w sprawie zmian w zakresie zapisów wynikających z Guaranteed Standards of Performance.

Co w praktyce oznacza to dla brytyjskich gospodarstw domowych? Zgodnie z obowiązującymi przepisami dostawcy energii muszą zapłacić swoim odbiorcom 30 funtów, jeśli nie spełnią oni minimalnych standardów określonych w przepisach dotyczących jakości oferowanych usług. Są one zapisane właśnie w Guaranteed Standards of Performance. Co musi się stać, aby danemu gospodarstwu domowemu przysługiwało odszkodowanie? To sytuacje, w których dostawca energii odwołuje umówione spotkanie w ostatniej chwili, nie zbada wskazanego przez odbiorcę problemu lub zmiana dostawcy energii zajmie więcej niż pięć dni.

Czym jest Guaranteed Standards of Performance?

Guaranteed Standards of Performance zostało wprowadzone w 2015 roku. Od tamtego czasu wysokość rekompensaty finansowej dla odbiorcy pozostaje na takim samym poziomie.

– Ciężko pracujemy nad podniesieniem standardów w sektorze energetycznym – komentuje Beth Martin, dyrektor ds. ochrony konsumentów i konkurencji w Ofgem, jak cytujemy za „Mirrorem”. – Wprowadziliśmy szereg reform, aby mieć pewność, że przedsiębiorstwa energetyczne robią wszystko, co w ich mocy, aby wspierać swoich klientów.

Jakie zmiany planuje Ofgem?

– Zapisy dotyczące Guaranteed Standards of Performance zostały wprowadzone, aby zapewnić konsumentom obsługę, na jaką zasługują, od dostawcy energii. Wiemy, że od czasu do czasu coś idzie nie tak. Kiedy tak się stanie, konsumenci powinni otrzymać sprawiedliwą rekompensatę. Ponieważ koszty życia rosną we wszystkich przypadkach, słuszne jest, abyśmy ponownie przyjrzeli się poziomowi płatności, aby upewnić się, że odzwierciedla on inflację – podsumowuje dyrektor Martin.

Przypomnijmy, Ofgem pracuje również nad zmianami, które wpłyną na ceny energii w Wielkiej Brytanii. W jaki sposób „price cap”, który determinuje wysokość rachunków w UK, może zostać zmodyfikowany? Co już wiemy na temat działań Ofgemu w tym zakresie? Więcej na ten temat pisaliśmy w osobnym artykule: “Rozpoczęto konsultacje dotyczące zmian limitu cen energii“.