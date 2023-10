Styl życia Rishi Sunak będzie blokował wprowadzanie ograniczeń do 20mph

Oczekuje się, że szef brytyjskiego rządu ograniczy zdolność samorządów do wprowadzania surowych ograniczeń prędkości, jak donoszą brytyjskie media. Oznacza to, że lokalne władze nie będą mogły wprowadzać limitów prędkości do 20 mil na godzinę.

Wszystko wskazuje na to, że Rishi Sunak ma nadać priorytet interesom milionów właścicieli samochodów w UK poprzez ograniczenie władz samorządów lokalnych. W pakiecie, który ma zostać ogłoszony na poniedziałkowej konferencji Partii Konserwatywnej, premier przedstawi swój „plan dla kierowców” („plan for motorists”).

Jednym z jego głównych zapisów będzie ograniczenie możliwości nakładania przez councile w Anglii ograniczeń prędkości do 20 mil na godzinę. Niewątpliwie, będzie tu ruch, który wywoła kontrowersje i przyczyni się do konfliktu władzy w Londynie z władzami lokalnymi.

Co planuje Rishi Sunak?

W szerszej perspektywie można postrzegać ten ruch ze strony rządu, jako kolejny budzący spory pośród opinii publicznej, budzący dyskusję, mówiąc cokolwiek delikatnie. Premier Sunak zapowiedział już złagodzenie zielonych polityk konserwatystów oraz zmiany w planach budowy HS2. O obu tych tematach pisaliśmy w poprzednich artykułach, do których z tego miejsca odsyłamy: „Premier Sunak chce zrezygnować z północnego odcinka HS2”.

„Plan dla kierowców” Rishiego Sunaka oprócz ograniczenia władz samorządów zakłada także ograniczenia możliwości nakładania przez władze lokalne kar finansowych. Chodzi tu o mandaty za wykroczenia drogowe wychwytywane przez kamery automatycznie rozpoznające tablice rejestracyjne oraz stosowania takich kamer na skrzyżowaniach. Dodatkowo zmieniona zostanie liczby godzin w trakcie dnia, gdy ruch samochodowy jest zabroniony na pasach autobusowych.

Jakie zmiany przewiduje „plan dla kierowców”?

Przypomnijmy, w Walii został zmieniony limit prędkości obowiązujący w terenie zabudowanym z 30 mil na godzinę do 20 mil na godzinę. Ruch ten wywołał niemałe kontrowersje, szczególnie wśród niektórych kierowców. Walia stała się pierwszym krajem Zjednoczonego Królestwa, w którym wprowadzono takie zmiany. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: „Ograniczenie prędkości wzrośnie z 30mph do 20mph”.

