Wypadek szkolnego autobusu z dziećmi na autostradzie M53

W piątek rano na autostradzie M53 niedaleko Liverpoolu doszło do wypadku szkolnego autobusu, który przewrócił się na bok. Policja poinformowała, że około 50 osób jest rannych. Trwa akcja ratunkowa.

Wypadek szkolnego autobusu wyglądał dramatycznie. W akcji ratunkowej na autostradzie wzięło udział około 10 pojazdów policyjnych, cztery wozy strażackie i pięć karetek pogotowia. Przybyły one na miejsce tuż po godzinie 8.00. Wezwano także pogotowie lotnicze North West Air Ambulance Services, a część autostrady całkowicie zamknięto.

W autobusie szkolnym znajdowali się uczniowie z dwóch szkół, a mianowicie Caldy Grange Grammar Shool i West Kirby Grammar School for Girls. Początkowo myślano, że do wypadku doszło w wyniku zderzenia autokaru z samochodem osobowym. Później jednak śledczy wykluczyli udział innych pojazdów.

Straż pożarna i ratownicy medyczni z Merseyside poinformowali, że było „wiele ofiar”, ale nie powiedzieli więcej na temat powagi odniesionych obrażeń.

Policja wydała oświadczenie: „Zaraz po 8:00 otrzymaliśmy zgłoszenie, że autobus przewrócił się na zjeździe nr 5 z autostrady M53. Zamknięto zjazdy 3-5 z autostrady M53 w obu kierunkach. Straż pożarna i ratownictwo Merseyside zapewnia obecnie bezpieczne usunięcie z pojazdu pasażerów i kierowcy. A pogotowie ratunkowe North West jest na miejscu i udziela pomocy osobom wymagającym leczenia.”

North West Ambulance Service poinformowało w piątek: „Doszło do wypadku autokaru na autostradzie M53 w kierunku północnym około godziny 8.30 dzisiejszego ranka. Służby wysłały na miejsce zdarzenia dużą pomoc. W tym karetki pogotowia, zaawansowanych ratowników medycznych, nasz zespół reagowania w obszarach niebezpiecznych i lekarza HEMS. Jak dotąd jedna pacjentka została zabrana do szpitala z poważnymi obrażeniami. Na miejscu sprawdza się także stan prawie 50 innych osób poszkodowanych. Ściśle współpracujemy z naszymi partnerami, aby jak najszybciej przewieźć ludzi z miejsca zdarzenia.”

Jeden ze stojących w korku kierowców udostępnił zdjęcie autokaru przewróconego na bok. Mężczyzna napisał: „Wypadek na M53 w kierunku Liverpoolu, zaraz za J5. Autokar na boku, z uczniami uciekającymi przez tylne okno”.

Crash on the M53 towards Liverpool just after J5. Coach on the side with school kids escaping for the back window. @LivEchonews @MerPolTraffic @cheshirepolice pic.twitter.com/oWWkjO8pxV

— John (@johnsfooty) September 29, 2023