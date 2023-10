Crime Atak w Croydon. 15-latka zginęła broniąc koleżanki

Policja ujawniła imię zabitej w środę na oczach przerażonych przyjaciół w Croydon 15-latki. Dziewczyna, która chodziła do prywatnej szkoły w Londynie, została śmiertelnie dźgnięta nożem, gdy stanęła w obronie swojej przyjaciółki. Na miejscu zdarzenia znaleziono „list miłosny”.

Atak w Croydon, w którym zginęła 15-latka będąca uczennicą prywatnej szkoły, zszokował wielu londyńczyków. Na miejsce tragicznego zdarzenia wiele osób przynosi kwiaty. Jeden ze świadków ataku powiedział, że 15-latka została dźgnięta nożem w szyję.

Atak w Croydon

Krótko po ataku policja aresztowała 17-letniego chłopca, który był znany ofierze. Przebywa on teraz w areszcie, a służby nie szukają nikogo innego w związku z przestępstwem. Świadkowie mówią, że między dziewczyną, a chłopcem doszło do sprzeczki.

Z relacji wynika, że chwilę wcześniej 17-latek próbował wręczyć jej przyjaciółce kwiaty, ale ta je odrzuciła. Wtedy sytuacja zrobiła się napięta i 15-latka interweniowała w obronie swojej przyjaciółki. W tym momencie nastolatek miał wyciągnąć nóż i dźgnąć ją w szyję.

Widząc, co się stało, kierowca autobusu i inni przechodnie próbowali ratować dziewczynę. Komisarz Met Police, Sir Mark Rowley, który przybył na miejsce tragedii, nazwał morderstwo „bezsensownym” i stwierdził, że „nie da się go zrozumieć”.

Pracownik ochrony Victor Asare powiedział, że, gdy chłopak zaatakował dziewczynę, wszyscy rzucili się na pomoc.

– Krew lała się jak woda. Było dużo ludzi, wszyscy wyszli z autobusu. [Podejrzany] uciekł. Wszyscy płakali i krzyczeli. Dziewczyna leżała na ziemi. Próbowaliśmy go złapać i wiele osób próbowało uratować dziewczynę. Byłem wstrząśnięty. To czyjaś córka – powiedział mężczyzna.

Kim była 15-letnia ofiara ataku?

Policja poinformowała, że zamordowana 15-latka miała na imię Eliyanna. Wiadomo również, że chodziła do prywatnej szkoły dla dziewcząt w Croydon – Old Palace of John Whitgift.

Pracownicy placówki powiedzieli, że społeczność szkolna jest „głęboko zszokowana śmiercią bardzo kochanej i cenionej przyjaciółki i uczennicy”. Szkoła wydała oświadczenie: „Będzie musiało upłynąć trochę czasu zanim społeczność Old Palace pogodzi się z tą straszną wiadomością. Dlatego będziemy się starać zapewnić naszym uczniom wsparcie. Przede wszystkim przesyłamy dużo miłości i nasze najgłębsze współczucie rodzinie dziewczynki w tym niewyobrażalnie przygnębiającym czasie”.

„List miłosny” na miejscu morderstwa

Niedaleko zamordowanej 15-latki znaleziono odręcznie napisaną notatkę, którą – ze względu na treść – nazwano „listem miłosnym”. Kopertą znalezioną w pobliżu miejsca zdarzenia zajęły się zespoły kryminalistyczne. Poinformowano, że w notatce napisano: „Tak bardzo Cię kocham i nigdy nie spotkałem nikogo z ładniejszym uśmiechem i oczami niż Ty, wyjątkowa dziewczyno”. Nie potwierdzono, kto był autorem tych słów.

Anthony King, przewodniczący My Ends – projektu pomagającego zwalczać przemoc wśród młodych ludzi w Croydon, był z rodziną dziewczynki po zdarzeniu. Powiedział, że jest „załamana”.

-Miała przed sobą świetlaną przyszłość. Była na roku GCSE – powiedział King i opisał dziewczynę jako „absolutnie niesamowitą młodą damę”.

