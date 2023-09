Podróże i turystyka Premier Sunak chce zrezygnować z północnego odcinka HS2

Jak donoszą brytyjskie media, premier Rishi Sunak chce zrezygnować z budowy odcinka kolei szybkich prędkości HS2 z Birmingham do Manchesteru. Zapowiedź takiej decyzji spotkała się z ostrą krytyką, także ze strony torysów.

W minioną sobotę pojawiły się informacje z kilku źródeł, na które powoływała się guardianowski „Observer” dotyczące zmiany planów dalszej rozbudowy kolei szybkich prędkości HS2. Szef brytyjskiego rządu chce zrezygnować z północnego odcinka tego projektu, który miałby łączyć Birmingham z Manchesterem. W związku z tym dziś lub jutro premier Sunak ma spotkać się między innymi z kanclerzem Jeremym Huntem, a następnie, ogłosić publicznie decyzję w tej sprawie.

Co więcej, według dziennikarzy „Guardiana” jakakolwiek decyzja o odwołaniu odcinka HS2 nie może zostać podjęta podczas konferencji Partii Konserwatywnej i ma zapaść przed jej rozpoczęciem w Manchesterze. — Podjęcie takiej decyzji akurat tam byłoby nie do pomyślenia. To byłby kopniak w zęby dla miasta — jak komentuje źródło, cytowane przez „Observera”.

Co wiemy o nieoficjalnych planach premiera Rishiego Sunaka?

Przypomnijmy, według pierwotnych założeń High Speed 2 miała być koleją szybkich prędkości łączącą południe z północą Anglii. Biegnąca w kształcie litery Y trasa HS2 rusza z Londynu, dociera do Birmingham, a następnie odgałęzia się do Manchesteru i Leeds.

Wszyscy premierzy od czasów Gordona Browna – David Cameron, Theresa May, Boris Johnson i Liz Truss – wspierali budowę HS2 w takim właśnie kształcie. W 2021 premier Johnson zrezygnował z budowy rozgałęzienia w kierunku Leeds. Czy teraz kolejny konserwatywny szef rządu zdecyduje się na kolejne ograniczenie tego ambitnego projektu?

Jakie konsekwencje będzie mieć dalsze „okrojenie” HS2?

Kanclerz Jeremy Hunt powiedział w zeszłym tygodniu, że koszty budowy HS2 „całkowicie wymknęły się spod kontroli”. Z kolei Grant Shapps, obecny minister obrony i były minister transportu, powiedział, że „szaleństwem” byłoby nie dokonać przeglądu kolejnych odcinków, biorąc pod uwagę rosnące koszty. Dodajmy, iż według ostatnich oficjalne szacunki konstrukcja HS2 pochłonie około 71 miliardów funtów.

Z kolei z drugiej strony słyszymy głosy, iż zrezygnowanie z trasy do Manchesteru i potencjalnego połączenia między zachodnim Londynem a stacją Euston byłoby „aktem samookaleczenia gospodarczego” i decyzją bardzo krótkowzroczną, jak zaznacza choćby były konserwatywny minister skarbu, George Osborne. Burmistrz Greater Manchester Andy Burnham powiedział, że likwidacja rozbudowy HS2 będzie jak „wyrywanie serca” ekonomii północnej Anglii.

