Kryzys w UK Zmiany finansowe, które wchodzą we wrześniu

Finanse wielu z nas są nadal mocno napięte ze względu na kryzys. Inflacja wciąż pozostaje wysoka, a Bank Anglii nieustannie podwyższa stopy procentowe. Warto zatem wiedzieć, jakie zmiany finansowe czekają nas we wrześniu w związku z zasiłkami czy Cost of Living Payment, i nie tylko…

Pomimo spadku inflacji do 6,8 proc. ceny nadal pozostają wysokie, a przez duży wzrost pensji na Wyspach, Bank Anglii ma w planach kolejną podwyżkę stóp procentowych. Eksperci ostrzegają przed „trudnymi” czasami dla gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii.

Zmiany finansowe we wrześniu dotyczące Child Benefit

Od 31 sierpnia nie będzie już wypłacany zasiłek na dziecko, które mieszka wraz z rodzicem, skończyło 16 lat i nie zamierza kontynuować edukacji ani szkolenia we wrześniu tego roku.

Dzieci powyżej 16. roku życia muszą uczyć się w pełnym wymiarze godzin, aby mogły nadal otrzymywać świadczenie od września.

Zmiany terminów wypłat zasiłków we wrześniu

Terminy wypłat świadczeń socjalnych zmieniają się zwykle w przypadku Bank Holidays. Wtedy też wypłata zasiłków następuje wcześniej. We wrześniu nie ma dni ustawowo wolnych od pracy, dlatego wypłaty świadczeń powinny odbyć się normalnie.

We wrześniu wypadają jednak dwa święta lokalne, które – jak ostrzega DWP – mogą opóźnić wypłatę zasiłku na dziecko. Zmiany te dotyczą osób mieszkających w Edynburgu – święto lokalne wypada tam 18 września. I w Aberdeen – święto lokalne wypada tam 25 września.

Najnowsze dane dotyczące inflacji – 20 września

Office for National Statistics (ONS) 20 września opublikuje dane dotyczące inflacji za 12 miesięcy kończących się w sierpniu. Dowiemy się wtedy, jak bardzo ceny towarów i usług wzrosły w czasie.

Przypomnijmy, że CPI spadło do 6,8 proc. w ciągu 12 miesięcy poprzedzających lipiec. W październiku ubiegłego roku inflacja osiągnęła najgorszy poziom od 41 lat i wyniosła 11,1 proc.

Decyzja w sprawie stóp procentowych – 21 września

Bank Anglii ogłosi 21 września, czy stopy procentowe zostaną ponownie podniesione. Obecnie analitycy finansowi spodziewają się, że stopa bazowa osiągnie szczyt na poziomie 6 proc. lub 5,75 proc.

Cost of Living Payments

Kanclerz skarbu ogłosił trzy wypłaty z tytułu Cost of Living Payments na łączną kwotę 900 funtów, a pierwszą transzę w wysokości 301 funtów wypłacono między końcem kwietnia a połową maja.

Natomiast druga transza w wysokości 300 funtów będzie wypłacona jesienią 2023 roku. Osoby uprawnione do otrzymania pieniędzy z tytułu Cost of Living Payments to te, które pobierają następujące świadczenia:

Universal Credit

Income-based Jobseekers’ Allowance

Income-related Employment and Support Allowance

Income Support

Working Tax Credit

Child Tax Credit

Pension Credit.

Zrób odczyt licznika – 30 września

Limit cenowy wyznaczony przez Ofgem spadnie z 2074 funtów rocznie do 1923 funtów dla typowego gospodarstwa domowego korzystającego z podwójnego paliwa, płacącego za pomocą polecenia zapłaty od 1 października. Jeśli nie masz inteligentnego licznika, warto dokonać odczytu licznika przed wprowadzeniem nowego pułapu cenowego.

Lepiej tak zrobić, aby dostawca nie oszacował twojego zużycia i potencjalnie nie założył, że zużyłeś więcej energii przy wyższej stawce. Powinieneś to zrobić możliwie najbliżej nowego limitu cenowego, najlepiej 30 września.

Zmiany w pożyczkach studenckich – dla studentów rozpoczynających studia we wrześniu

Od września tego roku wejdą trzy duże zmiany w pożyczkach studenckich dla każdego, kto rozpoczyna studia w Anglii we wrześniu tego roku. Po pierwsze, nowi studenci zaczną spłacać pożyczki studenckie, gdy zarobią powyżej 25 000 funtów w ramach pożyczki Planu 5. Jeszcze jest tak, że zaczynają spłacać ją dopiero wtedy, gdy zarobią ponad 27 295 GBP w ramach Planu 2.

Kolejna zmiana jest taka, że pożyczka zostanie anulowana po 40 latach, a nie 30, chyba że spłacą całość przed tym czasem. Oznacza to, że większość studentów spędzi dodatkowe dziesięć lat na spłacie pożyczki. Ostateczna zmiana będzie polegać na tym, że odsetki będą naliczane według stopy inflacji wskaźnika cen detalicznych (RPI), a nie inflacji plus 3 proc.

Rozszerzenie Household Support Fund

Realizacja tego programu potrwa jeszcze przez cały wrzesień do 2024 roku. Zapewnia on niewielkie wsparcie finansowe umożliwiające pokrycie kosztów związanych z codziennymi potrzebami. Należą do nich: żywność, media i odzież.

Więcej o Household Support Fund (funduszu wsparcia gospodarstwa domowego) znajdziecie na stronie internetowej swojego samorządu lokalnego.

