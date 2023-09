Styl życia Jak oceniamy brytyjski system edukacji w porównaniu z polskim? [sonda]

Brytyjski system edukacji i polski porównywane są dość często i – jak to przy wielu tego typu tematach bywa – zdania są podzielone. Jednak chcielibyśmy tym razem, drodzy Czytelnicy, poprosić Was o opinię.

Szkoły w Wielkiej Brytanii różnią się od szkół w Polsce nie tylko koniecznością noszenia mundurków, czy większym nadzorem nad frekwencją na zajęciach (za co odpowiadają również rodzice). Ale przede wszystkim samym podejściem do edukacji i tym, jak jest ona postrzegana.

Brytyjski system edukacji

W Wielkiej Brytanii dzieci zaczynają edukację znacznie wcześniej niż w Polsce, bo już w wieku 5 lat. Odpowiednik polskiej edukacji wczesnoszkolnej w Wielkiej Brytanii to tzw. „early education” lub „junior education” i trwa od 5. do 11. roku życia.

Co ciekawe dość często sprawdza się umiejętności dzieci. Już w wieku 6-7 lat uczniowie podchodzą do swojego pierwszego krajowego testu z matematyki i czytania. Gdy kończą 9. lat następuje kolejny sprawdzian, tym razem dotyczący znajomości tabliczki mnożenia. W wieku 11. lat dzieci podchodzą do następnego egzaminu z pisania, czytania, gramatyki, interpunkcji oraz matematyki.

Nie brakuje zatem momentów, w których zarówno dzieci, ich rodzice, jak i nauczyciele mogą zdać sobie sprawę z mocnych i słabych stron ucznia, a także tego, w jakim kierunku powinna rozwijać się jego edukacja, aby wykorzystać najlepiej jego potencjał.

Dzieci lubią chodzić do brytyjskiej szkoły?

Wielu rodziców – zwłaszcza Polaków mieszkających ze swoimi pociechami w Wielkiej Brytanii i pamiętających dobrze system edukacji w Polsce – zwraca dość często uwagę na fakt, że ich dzieci lubią chodzić do brytyjskiej szkoły.

Zapytani przez nas rodzice mówią wprost, że dzieje się tak ze względu na wiele zajęć praktycznych i integracyjnych. Odbywają się one często na świeżym powietrzu. Podkreślają również zgodnie, że wiedzę przekazuje się dzieciom w ciekawy sposób oparty w dużej mierze na doświadczeniu.

Nie brakuje także popołudniowych zajęć uzupełniających, na których wielu uczniów może rozwijać swoje hobby. Ponadto dzieci nie są przeciążane zadaniami domowymi – twierdzą rodzice. Założenie jest takie, aby sama nauka była przyjemna i nie wiązała się ze stresem dla ucznia.

Jakie są Wasze doświadczenia i opinie na temat edukacji w Wielkiej Brytanii? Czy faktycznie ma tyle zalet?

