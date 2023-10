Kryzys w UK Władze UK potwierdziły wysokość wzrostu National Living Wage

Brytyjski kanclerz skarbu podczas corocznej konwencji Partii Konserwatywnej potwierdził wzrost minimalnego wynagrodzenia w UK. 1 kwietnia 2024 roku stawka National Living Wage ma wzrosnąć do przynajmniej 11 funtów za godzinę pracy.

Krajowa płaca minimalna National Living Wage jest to prawnie wiążąca minimalna stawka godzinowa dla wszystkich bez wyjątku pracowników w Wielkiej Brytanii, którzy ukończyli 23. rok życia. W chwili obecnej znajduje się na poziomie 10,42 funta, jednak w przyszłym roku będzie wyższa. Podczas konwencji Partii Konserwatywnej, która trwa obecnie w Manchesterze, kanclerz skarbu zapowiedział, że od kwietnia przyszłego roku stawka ta wzrośnie. O ile? Przynajmniej do poziomu 11 funtów, jak deklarował Jeremy Hunt.

W UK wzrasta minimalne wynagrodzenie

Warto dla pewnego kontekstu dodać, iż w kwietniu 1999 roku minimalna stawka godzinowa w UK dla pracowników powyżej 22. roku życia wynosiła (zaledwie!) 3,60 GBP. Polityk torysów powiedział, że skorzystają na tym dwa miliony najniżej opłacanych pracowników. Jednocześnie minister Hunt deklarował, iż zamierza zaostrzyć sankcje dla osób pobierających zasiłki, które nie podejmują działań w celu znalezienia pracy.

Dodajmy, iż o podwyżce minimalnego wynagrodzenia i jej wysokości decyduje co roku rząd na podstawie opinii niezależnej grupy doradczej (Low Pay Commission). Z reguły władze stosują się do zaleceń ekspertów w tym względzie. Jak na razie Low Pay Commission nie potwierdziło swoich zaleceń na rok 2024. Jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego BBC, rekomendacja w tym względzie ma mieścić się w przedziale od 10,90 do 11,43 funtów.

Rząd wyznaczył już cel, zgodnie z którym do października przyszłego roku stawka National Living Wage osiągnie dwie trzecie mediany ogólnego wynagrodzenia w UK. Zarobki osób na pensji minimalnej mają wzrosnąć w 2024 roku o 1000 funtów.

Ile wynosi stawka National Living Wage?

Ile wynoszą obecne stawki minimalnego wynagrodzenia w UK? Oto zestawienie stawek minimalnych, które zaczęły obowiązywać od 1 kwietnia 2023 i będą zapewne obowiązywać do czasu wprowadzenia zapowiedzianych przez ministra Hunta zmian:

Płaca National Living Wage (dla osób powyżej 23. roku życia) wynosi 10,42 GBP

Płaca National Minimum Wage (dla osób w wieku 21-22) wynosi do 10,18 GBP

Płaca National Minimum Wage (dla osób w wieku 18-20) wynosi do 7,49 GBP

Płaca National Minimum Wage (dla osób w wieku poniżej 18 lat)wynosi 5,28 GBP

Płaca dla praktykanta wynosi 5,28 GBP

Stawka Accommodation Offset wynosi 9,10 GBP

Od czego zależy poziom minimalnego wynagrodzenia w UK?

Płaca minimalna w Wielkiej Brytanii jest uzależniona przede wszystkim od wieku pracownika i on determinuje jego zarobki na minimalnym, prawnie dozwolonym poziomie. Im dana osoba starsza, tym wyższa stawka minimalna za godzinę wykonanej pracy. Wyjątkiem są osoby określane jako „praktykanci”. Niezależnie od wieku stawka jest taka sama, zwykle nie wyższa niż ta, otrzymywana przez pełnoprawnych pracowników z najmłodszej grupy wiekowej.

Zasadniczo, stawka National Living Wage obowiązuje osoby od 23. roku życia wzwyż. Z kolei stawka National Minimum Wage to płaca minimalna dla osób z młodszych grup wiekowych (21-22 lata, 18-20 lat oraz poniżej 18. roku życia). Warto pamiętać, że czymś zupełnie innym jest Real Living Wage, czyli dobrowolna (nienakazywana przez prawo) stawka minimalna za godzinę pracy w UK, ustalona przez Living Wage Foundation.

