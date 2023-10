Kryzys w UK Czy Rishi Sunak dotrzyma obietnicy w sprawie rachunków za energię?

Ponad 140 organizacji charytatywnych i osób prywatnych, w tym działacz na rzecz konsumentów Martin Lewis, wezwało Rishiego Sunaka, aby dotrzymał obietnicy pomocy najmniej zamożnym brytyjskim gospodarstwom domowym w związku z rosnącymi cenami energii w UK.

Grupa ta wystosowała pismo do premiera Wielkiej Brytanii. Ponawia w nim apele o wypełnienie zobowiązania rządu dotyczącego udzielenia pomocy rodzinom na Wyspach znajdującym się w trudnej sytuacji. Chodzi konkretnie o obniżkę wysokości rachunków za prąd i gaz, zanim dotychczasowe programy wsparcia w tym względzie zostaną zakończone.

W liście, do którego dotarli dziennikarze „The Guardian”, jego autorzy żądają pomocy dla gospodarstw domowych borykających się z „nieprawdopodobnie wysokimi rachunkami za energię”. Co więcej, sytuacja ta ma utrzymać się nawet do końca trwającej dekady! Trzeba działac. Co na to rząd?

Czy Rishi Sunak dotrzyma swojej zeszłorocznej obietnicy?

Typowy rachunek za energię gospodarstwa domowego spadnie do nieco poniżej 2000 funtów rocznie. Przypomnijmy, od 1 października 2023 przez trzy kolejne miesiące, regulowany przez Ofgem pułap cenowy będzie wynosił 1923 funtów w skali roku. Niemniej, przeciętne gospodarstwo domowe w dalszym ciągu będzie płacić za gaz i energię elektryczną dużo. Konkretnie, prawie dwukrotnie wyższej stawki niż przed inwazją Rosji na Ukrainę, która wywołała światowy kryzys energetyczny.

Warto w tym miejscu dodać, że zarówno sam premier, jak i jego rząd zapowiadali konsultacje. Miały one dotyczyć planów wprowadzenia taryfy socjalnej dla najmniej zarabiających. Konkrety pojawiły się podczas Autumn Statement w zeszłym roku. Ostatecznie ministrowie nie uwzględnili tej kwestii w proponowanych latem zmianach na rynku energii.

Czy rząd wprowadzi taryfy socjalne dla biedniejszych rodzin w UK?

Według brytyjskich mediów władze UK „po cichu” odpuściły tę kwestię, pozostawiają najbardziej potrzebujących samym sobie. Zapowiedziano, że podjęte zostaną działania, a nic (póki co!) nie zrobiono.

List został podpisany przez National Energy Action, grupę prowadzącą kampanię na rzecz walki z ubóstwem energetycznym, Age UK, Citizens Advice, Energy Action Scotland, Fair By Design, Money Saving Expert oraz Scope. Poparło go kolejnych 140 organizacji i parlamentarzystów, w tym Angus MacNeil, przewodniczący komisji ds. bezpieczeństwa energetycznego oraz Ben Lake, przewodniczący ogólnopartyjnej grupy parlamentarnej ds. ubóstwa energetycznego i efektywności energetycznej.

