Londyn Wieżowiec mieszkalny w Greenwich ma zostać zburzony, bo deweloper zmienił projekt

Wieżowiec mieszkalny w Londynie musi zostać rozebrany po tym, jak deweloperzy zmienili jego projekt w trakcie budowy. Mieszkańcy budynku zostaną zmuszeni do wyprowadzenia się ze swoich mieszkań.

Rada londyńskiej gminy Greenwich stwierdziła, że budynek Mast Quay Phase II, inwestycja, na którą składają się mieszkania na wynajem, wymaga rozbiórki i przebudowy. Co jest powodem decyzji lokalnych władzy? Zbudowany budynek za bardzo odbiega pierwotnie zatwierdzonych planów. Firma deweloperska Comer Homes Group złamała liczne (konkretnie — było ich 26) warunki związane z planowaniem miejskim. Zostało to wykazane przez trwające rok dochodzenie rady Greenwich.

Według radnych jedynym taka rozbiórka i odpowiednia odbudowa jest rozsądnym i proporcjonalnym sposobem naprawienia szkód wyrządzonych przez ukończoną inwestycję zlokalizowaną w pobliżu Tamizy w Woolwich. Oznacza to jednak, że lokatorzy mieszkający w niektórych z 204 mieszkań być może będą musieli się wyprowadzić.

Co stanie się z budynkiem Mast Quay Phase II?

„W poniedziałek 25 września rada wydała nakaz wykonania, od którego przysługuje prawo do odwołania przez okres co najmniej 28 dni od daty wydania. Aby wesprzeć mieszkańców obecnie mieszkających na osiedlu, samorząd napisał do nich bezpośrednio. Zapewnia im wsparcie, pomoc i radę” – jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu władz, cytujemy za portale „Metro”.

Dodajmy, iż stwierdzono, że rzeczone odstępstwa obejmują zmianę wyglądu bloków na większe i bardziej „solidne i nieporęczne”. Do tego dochodzi brak terenów zielonych, zakwaterowanie w niższym standardzie i zmniejszenie powierzchni komercyjnej. Istnieją również problemy dla niepełnosprawnych mieszkańców.

Jaką decyzję podjęła rada Greenwich?

— Mast Quay Phase II reprezentuje dwa wyróżniające się wieżowce na brzegu rzeki Woolwich, które po prostu nie są wystarczająco dobre. Powodem tego jest to, że inwestycja, która uzyskała pozwolenie na budowę, nie jest tą, którą wszyscy możemy teraz zobaczyć — komentuje radny Anthony Okereke, lider Partii Pracy w Royal Borough of Greenwich.

Prace budowlane rozpoczęły się w 2015 roku. Zakończono je w 2022 roku, a mieszkania zostały wynajęte za pośrednictwem spółki zależnej dewelopera Fincraft Ltd. Pozwolenie na budowę uzyskano w 2012 roku.

„Będziemy odwoływać się od nakazu wykonania wyroku i z niecierpliwością czekamy na zdecydowane skorygowanie nieścisłości i rozwianie zastrzeżeń rady. Przez wiele miesięcy staraliśmy się konstruktywnie współpracować z radą. Pomimo tych nieproporcjonalnych działań nadal jesteśmy gotowi to robić” – czytamy w oświadczeniu dewelopera.

