Londyn Strajk śmieciarzy na East Endzie udało się zakończyć

Udało się osiągnąć porozumienie ze strajkującymi śmieciarzami w gminie Tower Hamlets. Sytuacja zaczęła się robić już poważna. Na ulicach londyńskiego East Endu wśród zalegających śmieci zaczęły gromadzić się już szczury…

Do tej pory na ulicach londyńskiego East Endu zalegały dosłownie stosy worków ze śmieciami. Akcja protestacyjna pracowników zajmujących się wywozem śmieci na terenie gminy Tower Hamlets była pierwotnie zaplanowana na dwa tygodnie, a następnie rozszerzona do czterech. Jednak gdy protesty zbliżały się do półmetka, udało się osiągnąć porozumienie. Mieszkańcy East Endu z pewnością mogą odetchnąć z ulgą. Od 18 września 2023, kiedy zaczął się ten strajk, na ulicach piętrzyły się stosy gnijących śmieci. Powiedzieć, że był to mało estetyczny widok, to jak nic nie powiedzieć!

Mieszkańcy zgłaszali, że szczury dosłownie roiły się w pobliżu śmieci w turystycznym Shoreditch. Na niektórych drogach w gminie torby zawierające gnijącą żywność i wyrzucone pieluszki leżały w kopcach sięgających do 6 stóp wysokości.

O co walczyli londyńscy śmieciarze?

Wyglądało to naprawdę dramatycznie. Zobaczcie zresztą sami:

The absolute state of Tower Hamlets this morning. Vote Aspire, get Rubbish. pic.twitter.com/shWZ4KeKR4 — Tanweer Khan (@KHA4N) September 25, 2023

Co było przyczyną tej akcji? Pracownicy zajmujący się wywozem śmieci walczyli o wyższy poziom wynagrodzeń i poprawę warunków pracy. Ostatecznie, udało im się wygrać. We wtorek 26 września 2023 roku członkowie Unite the Union osiągnęli porozumienie z lokalnymi władzami.

Jaki był efekt tego porozumienia? Śmieciarze wywalczyli większą ilość dni wolnych od pracy oraz jednorazową wypłatę w wysokości 750 funtów. W środę wrócili do pracy. Przez kilka następnych tygodni dołączą do nich prywatni przedsiębiorcy zajmujący się odpadami zatrudnieni przez samorząd, aby nadrobić braki w odbiorach i sprzątaniu ulic.

Jakie porozumienie udało się wypracować?

– Chcę podziękować wszystkim stronom za osiągnięcie tego porozumienia, a w szczególności chcę podziękować naszym mieszkańcom za cierpliwość i przeprosić za niedogodności, jakie to spowodowało – komentuje burmistrz wykonawczy Tower Hamlets, Lutfur Rahman.

