Podróże i turystyka Ryanair uruchamia dodatkowe loty na Stansted i rusza ze świąteczną promocją

Tanie linie lotnicze Ryanair uruchamiają dodatkowe połączenia między Polską a Wielką Brytania w zbliżającym się okresie świątecznym. Oprócz tego irlandzki przewoźnik ruszył z sezonową promocją pod szyldem „Cracker Christmas Seat Sale”, w której ceny biletów zaczynają się od 15 euro.

Irlandzki przewoźnik zwiększa ilość lotów realizowanych z portu lotniczego Łódź-Lublinek na Wyspy w sezonie świątecznym 2023/24. Dodatkowe bożonarodzeniowe i sylwestrowe połączenia z lotniskiem Londyn-Stansted zapewnią większe możliwości podróżowania między UK, a PL tym Polakom, którzy w okresie świątecznym planują przyjazd do kraju. Dodajmy, że od 29 października 2023 Ryanair lata codzienne z Łodzi do Londynu.

Oprócz tego, w niektóre dni Ryanair będzie wykonywał po dwa kursy do brytyjskiej stolicy, jak czytamy na łamach serwisu „Eska”.

Nowe połączenia lotnicze między Łodzią a Londynem

Oto pełen rozkład świąteczno-noworocznych lotów Ryanair między portem lotniczym Łódź-Lublinek a londyńskim lotniskiem Stansted:

19 grudnia

Stansted–Łódź – 8:15 oraz 13:35

Łódź–Stansted – 11:15 oraz 17:05

26 grudnia

Stansted–Łódź – 8:15 oraz 13.35

Łódź–Londyn Stansted – 11:15 oraz 17:05

2 stycznia

Stansted–Łódź – 8:15 oraz 13:35

Łódź–Stansted – 11:15 oraz 17:05

Ryanair rusza ze świąteczną promocją

Warto również w tym miejscu dodać, że już tylko Ryanair realizuje połączenia z łódzkiego lotniska. Ostatnio z tego portu lotniczego wycofał się Wizzair, który również latał do UK, a konkretnie na londyńskie Luton. Irlandzki przewoźnik ma swojej ofercie również loty do Dublina, Brukseli Charleroi, Mediolanu Bergamo, Alicante i Malagi.

To jeszcze nie wszystko w temacie Ryanaira i zbliżających się świąt Bożego Narodzenia! Irlandzkie linie ruszyły z promocją „Cracker Christmas Seat Sale”. W swoich założeniach jest to błyskawiczna wyprzedaż biletów na loty do takich miejsc jak Hiszpania, Włochy i Wielka Brytania. Ceny zaczynają się już od 15 euro.

Zaznaczmy, że oferta będzie obowiązywała do Halloween, 31 października 2023 lub do wyczerpania puli biletów. Dotyczy lotów w okresie od 15 grudnia do 7 stycznia.

