Tysiące mieszkańców Wysp odciętych od prądu przez śnieg i zamarzające mgły [wideo]

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii muszą w tym tygodniu stawić czoła ekstremalnej zimowej pogodzie, która wiąże się z większą ilością lodu, śniegu, zamieci śnieżnych i mrozów. Obecnie ponad 2 tysiące domów na Wyspach zostało odciętych od prądu przez zamarzające mgły i opady śniegu.

Met Office przedłużyło żółte ostrzeżenia dotyczące oblodzeń i śniegu dla północnej Szkocji i północno-wschodniej Anglii do piątku, a środa ma być kolejnym bardzo zimnym dniem z zamieciami śnieżnymi i zamarzającą mgłą.

Odcięci od prądu przez mróz i śnieg

Rząd szkocki ogłosił we wtorek kryzysową sytuację na Szetlandach po tym, jak tysiące domów zostało odciętych od prądu z powodu mrozów. SSEN Distribution pracuje obecnie nad przywróceniem dostaw do około 2800 domów, ale ostrzega też, że pełne podłączenie do sieci energetycznej jest bardziej prawdopodobne dopiero pod koniec tygodnia.

Rzecznik SSEN, Graeme Keddie, powiedział w programie Good Morning Scotland w BBC Radio Scotland:

- Po pierwsze chciałbym przeprosić tych klientów, którzy wciąż nie mają prądu i zapewnić ich, że dokładamy wszelkich starań, aby do nich dotrzeć. Dziś rano jak i w ciągu nocy, mamy 2800 domów bez prądu na Szetlandach. Wczoraj poczyniliśmy bardzo duże postępy, ponownie łącząc 1000 domów z siecią i mamy nadzieję, że dzisiaj poczynimy dalsze postępy (…). To było bardzo nagłe zdarzenie pogodowe na Szetlandach, które było znacznie poważniejsze niż przewidywano. Lokalne służby powiedziały, że to najgorsze, co widziały od 1995 roku w okresie świątecznym.

Rekordowy mróz

W poniedziałek w Braemar w Aberdeenshire odnotowano najniższą temperaturę od roku: -15,7 stopnia Celsjusza. Jednak w nocy z poniedziałku na wtorek zarejestrowano kolejny rekord temperaturowy -17,3°C także w Braemar.

Pięć kolejnych najniższych temperatur odnotowano w Szkocji, w tym -13,1°C w Balmoral.

Jak podało Met Office: „Tymczasowo był to najzimniejszy dzień w Wielkiej Brytanii od grudnia 2010 roku. Dzisiejsza najwyższa temperatura zarejestrowana w Braemar w Aberdeenshire wynosi -9,3 stopnia Celsjusza. Zakładając, że temperatury nie wzrosną z dnia na dzień, będzie to najniższa maksymalna temperatura zarejestrowana w Wielkiej Brytanii od 12 lat”.

Ostrzeżenia Met Office

Met Office oprócz żółtego alertu dla północnej Szkocji i północno-wschodniej Anglii do piątku, wydało także ostrzeżenie dotyczące oblodzeń dla znacznej części południowego-wschodu, w tym dla Londynu i Brighton.

Oli Claydon, rzecznik Met Office powiedział, że we wtorek w niektórych miejscach znów będzie padać obfity śnieg.

- Alert wchodzi w życie dziś o północy aż do pory obiadowej w czwartek, (jest) duże ostrzeżenie dotyczące śniegu i oblodzeń obejmujące północno-wschodnią Anglię, całą północną część Szkocji, a także wyżyny i wyspy – powiedział Claydon i dodał, że na wzniesieniach może gromadzić się „nawet od 15 do 20 centymetrów śniegu”.

Zaznaczył również, że północna Szkocja może odnotować jeszcze niższe temperatury we wtorek po pobiciu rekordu najzimniejszej nocy w roku.

Rzeczniczka Met Office, Becky White, powiedziała również, że obszary objęte najnowszymi ostrzeżeniami pogodowymi mogą zobaczyć do 10 centymetrów świeżego śniegu na wyżej położonych terenach.

- Mogliśmy zobaczyć dobre kilka kolejnych centymetrów nagromadzonego śniegu. Około 1-4 centymetrów na niższych poziomach i 5-10 centymetrów na wyższych terenach w górach. Z południowego-zachodu nadciąga pasmo deszczu, ale może zamienić się w śnieg, gdy dotrze do lądu – powiedziała.

Ostrzeżenie przed oblodzeniami obowiązuje we wschodniej Anglii do południa w środę. Synoptycy dodali również żółte ostrzeżenie przed oblodzeniami w północnych częściach Irlandii Północnej, w tym w Belfaście, które obowiązuje od południa we wtorek do południa w środę.

Pogoda na najbliższe dni

Od rana w środę w centralnej i południowej części kraju mamy do czynienia niewielkimi obszarami marznącej mgły. Na dalekiej północy będzie wietrznie. Z kolei w nocy dalsze zimowe opady pojawią się nad Irlandią Północną, północną Szkocją i wybrzeżami wschodniej Anglii. Wszędzie będzie mroźno.

W czwartek możemy spodziewać się zamarzającego deszczu w Irlandii Północnej, północnej Szkocji i we wschodniej Anglii. W innych rejonach wystąpią zamarzające mgły, ale też przebłyski słońca i wiatr. Nadal będzie zimno.

Od piątku do niedzieli pojawi się deszcz ze śniegiem i śnieg na północy w piątek, a w sobotę głównie na wzgórzach. Początkowo będzie zimno i sucho na południu kraju. Deszcz, poprzedzony opadami śniegu w niedzielę na północnym-wschodzie. Temperatury będą już bardziej łagodne.

