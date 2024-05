Kryzys w UK Jak działa system emerytalny w Wielkiej Brytanii?

Jak działa system emerytalny w Wielkiej Brytanii? Gdzie można sprawdzić prognozy na swoją emeryturę? Na te i wiele innych pytań postaram się odpowiedzieć w poniższym poradniku.

Kompleksowość systemu emerytalnego w Wielkiej Brytanii daje nam bardzo dużo korzystnych możliwości, które można wykorzystać w każdym możliwym momencie swojego cyklu pracy. Warto spojrzeć na siebie jako długofalowego inwestora, którego celem będzie przejście na szybszą emeryturę lub osiągnięcie wieku emerytalnego, który zapewni godne życie i da możliwość spełniania swoich marzeń czy też skorzystania z prywatnej opieki zdrowotnej.

System Emerytalny w UK:

W Wielkiej Brytanii system emerytalny obejmuje trzy rodzaje emerytur:

Emerytura Państwowa (State Pension): jest to podstawowa emerytura finansowana przez państwo. Jej wysokość zależy od historii składek i okresu pracy.

Prywatna Emerytura (Private Pension): możesz odkładać w funduszach emerytalnych lub w towarzystwach ubezpieczeniowych. Firmy te inwestują pieniądze w różne aktywa, takie jak akcje, obligacje czy nieruchomości, aby zgromadzić kapitał na twoją przyszłą emeryturę.

Zakładowy Fundusz Emerytalny (Occupational Pension): jest to emerytura oferowana przez pracodawcę. Pracodawcy obowiązkowo organizują fundusze emerytalne, pobierając określony procent z pensji pracownika i odkładając te środki na przyszłą emeryturę.

Sprawdzanie Emerytury w UK

Każdy pracodawca w UK jest zobowiązany do zorganizowania funduszu emerytalnego dla swoich pracowników. Możesz sprawdzić stan swojej emerytury, kontaktując się z pracodawcą lub korzystając z platformy online, jeśli taka jest dostępna.

Pamiętaj, że przed podjęciem decyzji o założeniu funduszu emerytalnego warto skonsultować się z doradcą finansowym, aby wybrać najlepszą strategię w twojej sytuacji.

System emerytalny w Wielkiej Brytanii składa się z dwóch głównych elementów: państwowej emerytury (State Pension) oraz prywatnych oszczędności emerytalnych (Private Pension). Obejmuje on także pracownicze programy emerytalne oferowane przez pracodawców oraz indywidualne programy emerytalne, do których osoby samozatrudnione oraz osoby nieobjęte programem pracowniczym mogą regularnie wpłacać pieniądze.

State Pension:

State Pension to podstawowa emerytura, którą otrzymują obywatele brytyjscy po osiągnięciu odpowiedniego wieku emerytalnego. Wiek ten może się zmieniać w zależności od zmian w przepisach prawa, dlatego warto regularnie sprawdzać, czy plany dotyczące wieku emerytalnego nie uległy zmianie. Obecnie, minimalny wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii wynosi 68 lat dla mężczyzn i kobiet.

Wysokość State Pension zależy od liczby lat, przez które byłeś ubezpieczony i płaciłeś National Insurance Contributions (NICs). Aby uzyskać pełną emeryturę, zazwyczaj konieczne jest 35 lat opłacania składek ubezpieczeniowych. Aby uzyskać minimalną State Pension, która wynosi tylko £221.20 należy przepracować 10 lat. Warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy taka emerytura wystarczy przy obecnych cenach towarów i usług.

Private Pension:

Obok państwowej emerytury, wiele osób decyduje się również na prywatne oszczędności emerytalne, tzw. Private Pension. Jest to dobrowolny program oszczędzania, w którym regularnie wpłacasz pieniądze na swoje konto emerytalne. Pieniądze te są następnie inwestowane, aby wzrosły w czasie do momentu, gdy będziesz gotowy przejść na emeryturę. Podczas gromadzenia środków ważne jest, żeby skorzystać z porady u kwalifikowanego doradcy finansowego, który rozdzieli je na poszczególne fundusze i unity inwestycyjne lub ulokuje w inny typ inwestycji. Ma to na celu zmniejszenia ryzyka, gdy poszczególne fundusze nie przynoszą zakładanych zysków.

Co więcej, rząd Wielkiej Brytanii oferuje zachęty do oszczędzania na emeryturę poprzez dopłaty do prywatnych planów emerytalnych. Jeśli regularnie wpłacasz pieniądze na swoje konto emerytalne, rząd dopłaca do twojego funduszu inwestycyjnego 25%. Oznacza to, że jeśli wpłacisz rocznie 10 000 funtów, rząd dokłada 2500 funtów, co łącznie daje 12 500 funtów.

Occupational Pension:

Jest to emerytura oferowana przez pracodawcę. Pracodawcy obowiązkowo organizują fundusze emerytalne, pobierając określony procent z pensji pracownika i odkładając te środki na przyszłą emeryturę. Często zauważysz tę dedukcję na swoim payslipie. Jest to składka, która buduje twój emerytalny kapitał. Natomiast zdarza się, że przydzielony przez pracodawcę fundusz może być niewystarczający do osiągnięcia minimalnego poziomu emerytalnego,

Czym jest Drawdown?

Drawdown w kontekście systemu emerytalnego w Wielkiej Brytanii to elastyczna metoda wypłacania środków z funduszu emerytalnego po osiągnięciu wieku emerytalnego (zwykle 55 lat lub więcej). Metoda ta umożliwia emerytom wycofywanie środków z ich zgromadzonego kapitału emerytalnego zgodnie z ich potrzebami, zamiast przekształcania całego kapitału w dożywotnią rentę.

Dzięki drawdown możesz wybrać sumę pieniędzy na spłatę kredytu hipotecznego, pokrycie kosztów podróży lub inne pilne wydatki. Pozostałe środki w twoim “wiaderku inwestycyjnym” nadal mogą być inwestowane, a ich wartość może rosnąć.

Korzyści z Drawdown

kontrola finansów: drawdown daje Ci większą kontrolę nad twoimi finansami emerytalnymi. Możesz wypłacać środki w miarę potrzeb, dostosowując się do zmieniających się okoliczności.

inwestowanie: pozostałe środki w drawdown mogą być nadal inwestowane, co pozwala na potencjalny wzrost wartości kapitału.

spłata zobowiązań: wybierając drawdown, możesz spłacić kredyt hipoteczny lub inne zobowiązania finansowe.

Drawdown to elastyczna opcja, która pozwala na dostosowanie wypłat emerytalnych do indywidualnych potrzeb. Przed podjęciem decyzji o drawdown warto skonsultować się z doradcą finansowym, aby wybrać najlepszą strategię dla swojej sytuacji.

Pamiętaj, że emerytura to czas, który powinien być spędzony bez stresu finansowego, dlatego warto dokładnie przemyśleć swoje opcje i wybrać tę, która najlepiej odpowiada twoim potrzebom.

Gdzie sprawdzić prognozy na swoją emeryturę?

Sprawdzenie prognozy na swoją emeryturę jest łatwe i dostępne online. Najlepszym miejscem do sprawdzenia swojej prognozy emerytalnej jest oficjalna strona internetowa rządu brytyjskiego Check your State Pension forecast – GOV.UK (www.gov.uk). Wystarczy, że wpiszesz kilka swoich danych, aby uzyskać prognozę dotyczącą wysokości twojej przyszłej emerytury państwowej.

Jeśli chodzi o prognozę dotyczącą prywatnej emerytury, najlepiej skontaktować się z dostawcą swojego Private Pension. Możesz również skorzystać z kalkulatorów emerytalnych dostępnych online, które pomogą Ci oszacować, ile pieniędzy będziesz miał do dyspozycji po przejściu na emeryturę i czy twój dotychczas nazbieramy kapitał emerytalny, zagwarantuje minimalną emeryturę.

Jako polska emigracja przyjechaliśmy do Wielkiej Brytanii w różnym wieku. Mało kto osiąga czas stażu pracy 35 lat, co sprawi, że emeryturę, może nie wystarczyć na podstawowe koszty utrzymania, nie wspominając o prywatnej opiece medycznej.

Jak przygotować się do spotkania z doradcą finansowym oraz jakie są etapy porady finansowej?

Etap 1: Wprowadzenie i poznanie klienta

Na początku spotkania doradca finansowy zapozna się z twoją sytuacją finansową oraz z twoimi oczekiwaniami i potrzebami. Doradca zapyta cię o twoje cele finansowe oraz oczekiwania dotyczące inwestycji i oszczędzania.

Etap 2: Analiza sytuacji finansowej klienta

Następnie doradca przeprowadzi analizę twojej sytuacji finansowej, uwzględniając twoje dochody, wydatki, oszczędności, długi oraz obecne inwestycje. Na podstawie zebranych informacji doradca oceni zdolność do osiągnięcia swoich celów finansowych oraz zaproponuje odpowiednie strategie inwestycyjne.

Etap 3: Opracowanie planu finansowego

Na podstawie przeprowadzonej analizy doradca finansowy opracuje dla ciebie spersonalizowany plan finansowy, uwzględniający twoje cele, oczekiwania oraz poziom ryzyka inwestycyjnego. Plan finansowy będzie zawierał propozycje inwestycji oraz strategii oszczędzania, które pomogą ci osiągnąć swoje cele finansowe.

Etap 4: Prezentacja i omówienie planu finansowego

Na ostatnim etapie spotkania doradca finansowy przedstawi ci opracowany plan finansowy oraz omówi szczegóły dotyczące proponowanych inwestycji i strategii oszczędzania. Możesz zadać pytania oraz wyrazić swoje uwagi i wątpliwości dotyczące planu finansowego.

Etap 5: Monitorowanie i dostosowanie planu finansowego

Po zatwierdzeniu planu finansowego przez Ciebie, doradca finansowy będzie monitorował jego realizację oraz dostosowywał go w razie potrzeby, uwzględniając zmiany w twojej sytuacji finansowej oraz na rynkach finansowych, a także raz w roku konsultowali wyniki twojego funduszu emerytalnego

Podsumowanie

System emerytalny w Wielkiej Brytanii może być skomplikowany, ale z odpowiednią wiedzą i planowaniem, możesz zadbać o swoją finansową przyszłość. Kompleksowość systemu jest w stanie dać nam możliwość zakupu dożywotniej emerytury z naszego funduszu emerytalnego, a także możliwość prywatnej opieki medycznej.

Pamiętaj, że regularne sprawdzanie prognoz emerytalnych oraz ewentualne dodatkowe oszczędzanie na prywatną emeryturę może znacznie poprawić twoją sytuację finansową po przejściu na emeryturę.

