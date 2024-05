Życie w UK Nauczyciele zajmują się problemami rodzinnymi uczniów. To ich przerasta

Anglia boryka się z coraz większą liczbą nauczycielskich wakatów. Okazuje się, że powodem odchodzenia z zawodu niekoniecznie są zbyt niskie zarobki, ale też przeciążenie pracą. Ta coraz częściej nie sprowadza się już tylko do nauczania. Nauczyciele muszą sobie radzić m.in. z problemami psychicznymi i rodzinnymi uczniów, czyli ze sprawami, które przynajmniej teoretycznie znajdują się poza obszarem ich kompetencji.

Nauczyciele są przytłoczeni ilością obowiązków

W swoim najnowszym raporcie komisja ds. edukacji wyraziła „zaniepokojenie faktem, że od czasu pandemii nauczyciele poświęcają więcej czasu na zajmowanie się kwestiami, które zazwyczaj wykraczają poza zakres kompetencji szkół”. Jest to chociażby rozwiązywanie konfliktów rodzinnych i wsparcie dzieci w zakresie zdrowia psychicznego. Komisja wezwała zatem rząd do zapewnienia dzieciom profesjonalnej opieki. Tak, by z jednej strony nie pozostawić dzieci samym sobie, a z drugiej odciążyć nauczycieli. I pozwolić nauczycielom skupić się na tym, do czego są powołani, a zatem na nauczaniu.

Poseł konserwatystów Robin Walker, który przewodniczy komisji ds. edukacji zaznacza, że przeciążenie pracą jest obecnie czynnikiem najczęściej podawanym przez nauczycieli jako powód odejścia z zawodu. Dopiero kolejnym takim czynnikiem jest zbyt niskie wynagrodzenie – Słyszymy, że „przeciążenie” wynikające z szerszych problemów społecznych powoduje dodatkowy stres u nauczycieli. Niezależnie od tego, czy chodzi o zdrowie psychiczne dzieci, ich zachowanie, czy nawet przypadki, w których nauczyciele pomagają rodzinom w rozwiązywaniu sporów. Nauczyciele muszą móc polegać na odpowiednich usługach lokalnych – precyzuje Walker.

W UK dramatycznie brakuje nauczycieli

Najnowszy raport komisji ds. edukacji na temat rekrutacji i zatrzymywania nauczycieli w zawodzie pokazuje niestety ponurą rzeczywistość. Wynika z niego, że Departament Edukacji (DfE) nie jest w stanie osiągnąć celów w zakresie rekrutacji nauczycieli dla kilku przedmiotów, takich jak fizyka, informatyka czy języki obce. – W obliczu rosnącej liczby uczniów na poziomie szkół średnich niezwykle istotne jest, abyśmy mieli kadrę nauczycielską, która czuje się szanowana i odpowiednio nagradzana. W przeciwnym razie pogłębią się braki w zakresie kluczowych przedmiotów. Aby rozwiązać ten problem, rząd musi wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia – apeluje Robin Walker.

