Pasy startowe na lotnisku Stansted zamknięte przez obfite opady śniegu. Wiele lotów zostało odwołanych

Jedno z najbardziej ruchliwych lotnisk w Wielkiej Brytanii – Stansted Airport - zostało zmuszone do zamknięcia swoich pasów startowych po nocy obfitych opadów śniegu i ujemnych temperatur. Ryanair z kolei wydał specjalne oświadczenie dla pasażerów w związku z odwołanymi lotami.

Arktyczna pogoda wywołała prawdziwy chaos w Wielkiej Brytanii. Problemy wystąpiły na lotniskach, drogach i trasach kolejowych, co w poniedziałkowych porannych godzinach szczytu nie jest najlepszą informacją. W większości rejonów kraju wprowadzono żółte ostrzeżenia dotyczące oblodzeń, mgły i śniegu. Synoptycy przewidują, że problemy związane ze złymi warunkami pogodowymi utrzymają się przez cały tydzień.

Odwołane loty na Stansted

Opady śniegu w niedzielę wieczorem zmusiły lotniska Stansted i Gatwick do zamknięcia pasów startowych. Stansted Airport poinformowało: „Pas startowy londyńskiego lotniska Stansted jest obecnie zamknięty, aby umożliwić odśnieżanie z powodu warunków pogodowych, a wszystkie loty są obecnie zawieszone. Opóźnienia lotów występowały wcześniej z powodu odladzania samolotów, za które odpowiada obsługa naziemna, a bezpieczeństwo samolotów i pasażerów jest najważniejsze. Pasażerom zaleca się sprawdzenie aktualnego statusu swoich lotów w swoich liniach lotniczych.”

Sunday 11/ Monday 12 December: Snow and freeezing weather may cause disruption at the airport. Passengers are advised to check flight status with their airline - and also local travel conditions - before departing for the airport. — Gatwick Airport LGW (Gatwick_Airport) December 11, 2022

Z kolei lotnisko Gatwick napisało na Twitterze: „Niedziela 11/poniedziałek 12 grudnia: Śnieg i mróz mogą powodować zakłócenia na lotnisku. Pasażerom zaleca się sprawdzenie statusu lotu w swoich liniach lotniczych – a także lokalnych warunków podróży – przed wyjazdem na lotnisko”. W drugim wpisie dodano: „Lotnisko jest otwarte i loty są obsługiwane, jednak śnieg i mróz powodują dziś pewne opóźnienia i odwołania na lotnisku”.

The airport is open and flights are operating however snow and freezing weather is causing some delays and cancelations at the airport today. Passengers are advised to check flight status with their airline - and also local travel conditions - before departing for the airport. — Gatwick Airport LGW (@Gatwick_Airport) December 12, 2022

Oświadczenie Ryanaira

Potwierdzając zamknięcie pasa startowego na lotnisku Stansted w oświadczeniu na Twitterze, Ryanair poinformował: „Z powodu trwających utrudnień związanych ze śnieżnymi warunkami pogodowymi w Wielkiej Brytanii, pasy startowe zarówno na Stansted, jak i na Gatwick zostały tymczasowo zamknięte dziś wieczorem (11 grudnia), co zakłóciło wszystkie loty zaplanowane do startu ze Stansted / Gatwick w tym czasie. Podczas gdy nasze zespoły ciężko pracują, aby zminimalizować zakłócenia dla klientów, Ryanair zaleca wszystkim klientom wylatującym z Wielkiej Brytanii 11/12 grudnia, aby przed podróżą na lotnisko sprawdzili stronę internetową/aplikację Ryanair pod kątem aktualizacji statusu lotu. Szczerze przepraszamy za zakłócenia związane z pogodą, które są całkowicie poza naszą kontrolą”.

W międzyczasie na Twitterze lotniska Stansted napisano, że pasażerowie powinni „skontaktować się ze swoimi liniami lotniczymi”, aby uzyskać najnowsze informacje na temat swoich lotów.

Zakłócenia w podróżowaniu

Ciężke opady śniegu doprowadziły również do znacznych zakłóceń na drogach, kierowcy muszą liczyć się z opóźnieniami na autostradzie M25 w hrabstwie Kent i kolejkami w obu kierunkach przy Junction 7, M23.

Na zdjęciach zrobionych na autostradzie M25 w hrabstwie Essex widać duże korki w związku z obfitą ilością śniegu, co dodatkowo zwiększa obawy dotyczące poniedziałkowych porannych godzin szczytu.

Ostrzeżenia Met Office

Met Office wydało żółte ostrzeżenia pogodowe dotyczące oblodzeń i śniegu dla południowo-wschodniej Anglii do godziny 9 rano, a inne obszary są również objęte ostrzeżeniami dotyczącymi gęstej mgły. Alerty obowiązują także w najbardziej wysuniętych na północ obszarach Szkocji.

Według synoptyków śnieg prawdopodobnie będzie nadal sprawiał problemy w Szkocji do czwartku, podczas gdy mieszkańcy Anglii prawdopodobnie będą mieli do czynienia z oblodzonymi warunkami do wtorku.

Oblodzenia i mgła wystąpią w zachodnich obszarach Anglii, w tym wokół granicy z Walią, na obszarze na wschodzie kraju rozciągającym się od Lincolnshire do hrabstwa Durham i w całej Irlandii Północnej. Meteorolog z Met Office, Rachel Ayers, powiedziała:

- Mogliśmy zobaczyć od 2 cm do 5 cm (śniegu), być może nawet do 10 cm w niektórych miejscach, przy czym najbardziej dotknięte zostały Kent i Sussex, z obszarami najbardziej narażonymi, takimi jak North i South Downs oraz wyżej położonymi terenami, gdzie zobaczymy większe warstwy śniegu. Będzie tworzył się lód, szczególnie w pobliżu wybrzeża, gdzie wystąpią deszcze i deszcz ze śniegiem, oraz mroźne temperatury, które mogą spowodować pewne zakłócenia w podróży w poniedziałek do 9 rano.

Yers powiedziała, że chociaż w ciągu tygodnia spodziewane są niskie temperatury, marznąca mgła i zamarzające deszcze, zachmurzenie może zapobiec niektórym z bardziej ekstremalnych temperatur, które miały miejsce w ostatnich dniach.

Dodała, że ​​istnieje możliwość, iż w przyszły weekend pojawią się nieco łagodniejsze warunki pogodowe, ale jest jeszcze za wcześnie, aby mieć co do tego pewność.

