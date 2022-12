Przedstawiciele służby zdrowia apelują do mieszkańców Wysp, aby ogrzewali pokoje dzienne i sypialnie

Agencje zdrowia apelują do mieszkańców, aby nie oszczędzali nadmiernie na ogrzewaniu.

Ze względu na duży spadek temperatur, przedstawiciele służby zdrowia zaapelowali do mieszkańców Wielkiej Brytanii, aby nie oszczędzali nadmiernie na ogrzewaniu swoich domów i utrzymywali odpowiednie temperatury w głównych pomieszczeniach mieszkalnych.

Do niedawna pogoda była dla nas łaskawa i listopad był wyjątkowo ciepły, jednak w tym tygodniu nastąpi duże ochłodzenie, a termometry wskażą minusowe temperatury. Synoptycy zapowiadają także opady śniegu, które mogą wystąpić w całym kraju.

Apel do oszczędnych

Przedstawiciele służby zdrowia zaapelowali do osób, które nie są w stanie ogrzać każdego pomieszczenia w swoich domach lub borykają się z problemami finansowymi, aby ogrzewali przynajmniej swoje pokoje dzienne w ciągu dnia i sypialnie przed pójściem spać.

Niestety oszczędzanie na ogrzewaniu jest bardzo ryzykowne i często prowadzi do problemów zdrowotnych, które stają się jeszcze większym obciążeniem dla osób znajdujących się w kłopotach finansowych.

Mrozy w UK

Apel wydano w związku z dużym spadkiem temperatur w Wielkiej Brytanii. W północnej Szkocji, w Walii, Irlandii Północnej i na wschodnim wybrzeżu synoptycy zapowiadają najniższe nocne temperatury do -10 stopni Celsjusza.

Alert związany z zimną pogodą dla Anglii rozpoczyna się w środę o godzinie 18:00 i potrwa do godziny 09:00 w poniedziałek (12 grudnia). Może jednak zostać przedłużony, jeśli w prognozach pojawią się dalsze niższe temperatury.

Żółte ostrzeżenia pogodowe dotyczące śniegu i lodu obowiązują od północy w środę do południa w czwartek dla północnej Szkocji. Na wschodnim wybrzeżu Anglii obowiązuje żółte ostrzeżenie przed lodem od godziny 18:00 w środę do 12:00 w czwartek, a temperatury mają spaść do -3 stopni Celsjusza.

Żółte ostrzeżenie pogodowe dotyczy również Walii i większości Irlandii Północnej, obowiązuje od północy do godziny 18:00 w czwartek. Podczas gdy minusowe temperatury nie są o tej porze roku zaskakujące w północnej Szkocji, to 6-stopniowe mrozy mogą już zaskoczyć mieszkańców części wiejskich terenów Anglii w czwartek. Duże obszary Szkocji mają doświadczyć przedłużającego się „arktycznego podmuchu” z mroźnymi temperaturami, śniegiem i lodem w środę i czwartek.

Tymczasem w Londynie po raz pierwszy tej zimy uruchomiono protokół awaryjny dotyczący trudnych warunków pogodowych, co oznacza, że osoby bezdomne otrzymają dostęp do schronienia.

Gdzie spadnie śnieg?

Chris Fawkes z BBC Weather powiedział:

- Częste deszcze zamienią się w nocy w śnieg, a w środę w północnej Szkocji przyniosą pierwsze opady śniegu tej zimy. W nadchodzących dniach zimna pogoda przesunie się na południe, a temperatury w ciągu dnia będą o około 5 stopni Celsjusza niższe od średniej grudniowej – i prawdopodobnie miejscami nie przekroczą zera. Nocne przymrozki będą rozległe i ostre, zwykle od -2 stopni Celsjusza do -6 stopni Celsjusza, ale w Szkocji temperatury będą znacznie niższe niż w przypadku pokrywy śnieżnej. W niektórych częściach Irlandii Północnej, Anglii i Walii przelotne opady będą coraz częściej zamieniać się w deszcz ze śniegiem i śnieg. Ta nagła zmiana na zimną zimę będzie większym szokiem dla systemu, biorąc pod uwagę, że ta jesień była trzecią najcieplejszą w historii Wielkiej Brytanii, w czasie której mrozy były bardzo rzadkie.

Jak nie dać się mrozom?

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA) stwierdziła, że oprócz ogrzewania najczęściej używanych pomieszczeń w domu do co najmniej 18 stopni Celsjusza, „kilka warstw cieńszej odzieży zapewni nam więcej ciepła niż jedna grubsza”.

Ponadto „spożywanie dużej ilości gorącego jedzenia i napojów jest również skuteczne w utrzymywaniu ciepła” – dodała agencja.

Rosnące koszty energii wzbudziły obawy, że niektórzy ludzie mogą nie ogrzewać swoich domów odpowiednio nawet podczas wyjątkowo niskich temperatur spodziewanych w tym tygodniu. W ramach obecnej gwarancji cen energii, gospodarstwo domowe zużywające przeciętną ilość gazu i energii elektrycznej może spodziewać się rocznej opłaty w wysokości 2500 funtów. I wzrasta to do 3000 funtów rocznie przy typowym użytkowaniu od kwietnia.

Dr Agostinho Sousa z UKHSA powiedział:

- Zimna pogoda może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, a osoby starsze oraz osoby z chorobami serca lub płuc mogą być szczególnie narażone. Jeśli chorujesz, powinieneś ogrzać swój dom do temperatury, która jest dla ciebie komfortowa.

