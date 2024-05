Życie w UK Radosław Sikorski chwali Brexit i politykę zagraniczną UK

Na łamach „The Daily Telegraph” polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odniósł się nie tylko do kontrowersyjnych wypowiedzi swojego szefa, premiera RP, ale również ocenił brytyjską politykę zagraniczną, konsekwencje Brexitu oraz szanse stojące przed gospodarką UK.

Artykuł, w którym minister Sikorski zabiera głos na temat ostatnich wydarzeń i komentarzy Donalda Tuska, zaangażowania UK w Ukrainie oraz brytyjskiej bieżącej polityki, ukazał się na łamach „Telegrapha” w sobotę 18 maja 2024.

Przeczytaj też:

British Gas zapłaci rachunki za energię tysiącom klientów Breaking News

Brexit wyszedł na dobre UK

Szef polskiej dyplomacji, co może być zaskakujące, chwalił decyzję Brytyjczyków o wyjściu z Unii Europejskiej. Radosław Sikorski zwracał uwagę, że dzięki Brexitowi działania władz w Londynie na arenie międzynarodowej mogą być sprawniejsze i szybsze. Dzięki temu, że Wielka Brytania nie potrzebowała zgody innych państw członkowskich na podjęcie konkretnych decyzji, mogła przejąć wiodącą rolę w pomocy dla Ukrainy i zareagować na agresję ze strony Rosji, jak zaznacza Sikorski. – Wielka Brytania znalazła niszę. Bardzo użyteczną i honorową, polegającą na wykorzystaniu możliwości szybkiego podejmowania decyzji. Postępują właściwie, zanim inni przystąpią do działania, a w ten sposób tylko zachęcają resztą – zwracał uwagę polski polityk, jak cytujemy za „Telegraphem”.

Odnosząc się do kwestii związanych z wojną Rosji, minister Sikorski stwierdził, że byłoby „idealnie”, gdyby Ukraina zwyciężyła w tym konflikcie. Jednocześnie powtórzył apel ze strony brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Davida Camerona, który wzywał do zwiększenia nakładów na obronność krajów NATO. Obecnie Polska wydaje do 4 procent swojego PKB w tym celu, a Wielka Brytania zapowiedziała zwiększenie wydatków w tym zakresie do 2,5 proc.

Przeczytaj też:

Arcybiskup Canterbury skrytykował Child Benefit. Uznał limit świadczeń na dwoje dzieci za okrutny Breaking News

„Mile widziana zmiana w brytyjskiej polityce”

– Polska świeci przykładem. Wydajemy nawet więcej niż Wielka Brytania, bo 4 proc. w tym roku, co stanowi najwyższy odsetek wśród NATO, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi – komentował Sikorski. Członek polskiego rządu spodziewa się, że „przytłaczająca większość sojuszników” osiągnie ten pułap wydatków na obronność, który został wyznaczony… dekadę temu. „To naprawdę najwyższy czas” – dodawał.

Warto również zaznaczyć, iż Radosław Sikorski zaznaczał, jak dużą rolę na scenie europejskiej odgrywa Londyn w zakresie bezpieczeństwa. O większym zaangażowaniu Wielkiej Brytanii w kwestie obronności w skali kontynentu mówił, iż jest to „mile widziana zmiana w brytyjskiej polityce”. – Wielka Brytania, w liczbach bezwzględnych, wydaje najwięcej pieniędzy i wykonała świetną robotę w sprawie Ukrainy. Jesteśmy bardzo wdzięczni – zaznaczał.

Przeczytaj też:

Zmiany w zasiłku PIP. Kluczowe będą najbliższe trzy miesiące Breaking News

„Jeszcze przez długi czas będziecie bogatsi od nas”

Polski minister spraw zagranicznych odniósł się również do dyskusji wokół wypowiedzi Donalda Tuska dotyczących tego, że Polacy staną się bogatsi od Brytyjczyków w przeciągu najbliższych lat, jak wynika z danych Banku Światowego.

– Standard życia zależy co najmniej od dwóch czynników. Po pierwsze to bieżący dochód. Po drugie – zgromadzone bogactwo. Wielka Brytania pozostaje bogatsza od Polski od tysiąca lat, wy macie globalny język, najlepsze uniwersytety, Szekspira, Beatlesów, Pink Floyd, British Museum, Londyn. My takich atutów po prostu nie mamy. Nie martwcie się, jeszcze przez długi czas będziecie bogatsi od nas – komentował Sikorski, zaznaczając, że w Polsce… jest więcej autostrad, co do końca nie jest prawdą.

Przeczytaj też:

Nauczyciele zajmują się problemami rodzinnymi uczniów. To ich przerasta brak nauczycieli

– Kiedy byłem uchodźcą w Wielkiej Brytanii na początku lat 80., nie wyobrażałem sobie świata, w którym Polska będzie w UE, a Wielka Brytania nie – dodaje polski polityk, zwracając uwagę, że jego kolega z uniwersyteckich ław w Oxfordzie, Boris Johnson, okaże się tym człowiekiem, który doprowadzi do opuszczenia struktur unijnych przez Wielką Brytanię.

– Szanujemy waszą decyzję i szanujemy wasze preferencje, aby ściśle współpracować z UE w taki lub w inny sposób. Faktem jest, że Wielka Brytania była kiedyś w pokoju w Radzie do Spraw Zagranicznych, a teraz musi pytać innych, co wydarzyło się w tym pokoju – podsumowuje kwestie związane z Brexitem Radosław Sikorski.