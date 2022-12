Mróz w Wielkiej Brytanii: Przy jakiej temperaturze można bezpiecznie wyprowadzić psa na spacer?

W tym tygodniu w Wielkiej Brytanii nastąpił duży spadek temperatur, a w niektórych miejscach termometry wskazały w nocy nawet -6 st. C. Czy przy tak niskich temperaturach można bezpiecznie wyprowadzić psa na spacer? Na cow ogóle należy w tym względzie zwrócić uwagę?

Pierwszy mróz w Wielkiej Brytanii

Tak, nie ulega wątpliwości, że do UK zawitała wreszcie zima. Na ten tydzień Met Office zapowiedziała znaczne spadki temperatury w Wielkiej Brytanii, w tym w niektórych regionach spadek słupka rtęci do nawet -6 st. C w nocy. Alert dotyczący minusowych temperatur obowiązuje w UK od środy 7 grudnia od godz. 18 do poniedziałku 12 grudnia do godz. 9. Met Office poinformowało, że mroźne powietrze z Arktyki będzie przesuwać się na południe, w wyniku czego ochłodzi się w całym kraju. Od środy mamy do czynienia z bardzo zimnymi nocami, a na obszarach przybrzeżnych - z zimowymi, przelotnymi opadami i oblodzeniami na drogach. Od środy żółte ostrzeżenie dotyczące opadów śniegu obowiązuje także w północnej Szkocji. Simon King z BBC Weather poinformował kilka dni temu, że przez cały tydzień północny wiatr znad Arktyki zmieni warunki pogodowe na znacznie chłodniejsze, a temperatury w całym kraju będą się wahać od 1 do 4 st. C, czyli kilka stopni poniżej średniej.

Kiedy jest zbyt zimno, żeby wyjść na spacer z psem?

W związku ze znaczącym spadkiem temperatur w niektórych częściach Wielkiej Brytanii, eksperci alarmują, że konieczne jest zapewnienie ciepła także naszym domowym zwierzętom. W tym czasie ważne jest, abyśmy zaopiekowali się naszymi czworonożnymi przyjaciółmi, którzy odczuwają zimno podobni jak my. Kiedy zatem jest za zimno na spacer z psem? Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba chociażby określić rozmiar zwierzaka – im większy pies, tym łatwiej jest mu utrzymać w zimie odpowiednią temperaturę. Należy jednak zachować ostrożność, gdy temperatura spadnie poniżej około 7 st. C. W takiej temperaturze psy nie mogą na przykład pływać, ponieważ nie są w stanie oi tym szybko i bezpiecznie się wysuszyć. Przy temperaturze poniżej 7 st. C wychodzenie na zewnątrz nie jest też zalecane dla małych i średnich psów, które mają stosunkowo cienką sierść. Zupełnie inaczej radzą sobie z mrozem duże psy,które dysponują cięższą sierścią. Natomiast kiedy temperatura spada do -7 st. C i poniżej, to wszystkie psy są bardziej narażone na hipotermię i odmrożenia.





