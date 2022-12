Zamknięcie szkół, chaos na drogach i poranek z -15 stopniami Celsjusza. To wideo robi furorę

Rekordowo niskie temperatury wraz z obfitymi opadami śniegu dają się we znaki mieszkańcom Wysp. Śnieg i lód powodują poważne zakłócenia w funkcjonowaniu szkół, transportu drogowego, kolejowego i powietrznego. Met Office wydało już ostrzeżenia na najbliższe dni.

We wtorek przewidywane są jeszcze mroźniejsze warunki pogodowe niż wczoraj. Według Met Office poniedziałek był najzimniejszym dniem od 2010 roku, a temperatury w Braemar w Aberdeenshire nie wzrosły powyżej -9,3 stopnia Celsjusza przez całą dobę. W Szkocji zanotowano najniższą temperaturę od roku: -15,7 stopnia Celsjusza.

Chaos na drogach

Mroźne warunki doprowadziły do chaosu na drogach, a kierowcy musieli jeździć po oblodzonym asfalcie. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak kilka samochodów w Gloucestershire wpada w poślizg w warunkach przypominających zamieć.

W związku z niebezpieczeństwem panującym na drogach i zapowiedzią jeszcze większej ilości śniegu i lodu, zaapelowano do kierowców, aby nie wybierali się w podróż. Simon Williams, rzecznik RAC Breakdown, powiedział, że na drogach spodziewane są „zdradzieckie” warunki „po dużym ponownym oblodzeniu w ciągu nocy”.

Wezwał kierowców na obszarach wiejskich, aby „opóźnili lub nawet porzucili swoje plany” wyjazdowe, aby uniknąć niebezpiecznych warunków.

Śnieżna i mroźna pogoda w całej Wielkiej Brytanii spowodowała już poważne zakłócenia na drogach i sieciach kolejowych, a wiele usług zostało odwołanych, opóźnionych lub zmienionych.

Ostrzeżenia Met Office

Met Office wydało żółte ostrzeżenia przed śniegiem i oblodzeniami obejmujące północną Szkocję i północno-wschodnią Anglię od dzisiaj do południa w czwartek. Osobne ostrzeżenie przed śniegiem i lodem obejmuje Szetlandy do północy. Wprowadzono również alert związany z oblodzeniami dla znacznej części południowego-wschodu, w tym Londynu i Brighton do godziny 11:00 we wtorek.

Met Office poinformowało o „zimnym i lodowatym początku dnia” we wtorek i ostrzegło przed zamarzającą mgłą. W wielu częściach UK ma spaść również obfity śnieg, a na wyższych terenach spadnie nawet 15-20 cm białego puchu.

Służby informują, że osoby znajdujące się w strefie ostrzegawczej powinny spodziewać się oblodzonych miejsc na niektórych nieoczyszczonych drogach, chodnikach i ścieżkach rowerowych, a Met Office ostrzega, że ​​istnieje duże prawdopodobieństwo „obrażeń w wyniku poślizgnięć i upadków na oblodzonych powierzchniach”.

Żółte ostrzeżenie przed oblodzeniami i mgłą zostało także wydane dla większości Irlandii Północnej, a ostrzeżenie przed śniegiem i lodem obejmuje większą część północnej Szkocji i wzdłuż wschodniego wybrzeża do Newcastle.

Rady dla kierowców

Firma zajmująca się pomocą drogową, RAC otrzymała w poniedziałek ponad 9000 wezwań od kierowców wymagających pomocy, czyli o 50 proc. więcej niż można by się spodziewać w typowy grudniowy poniedziałek na Wyspach. „Wzywamy wszystkich kierowców, aby zaplanowali, przygotowali się i zastanowili się, czy muszą jechać w takich warunkach”, napisało RAC na Twitterze, podkreślając, że do końca dnia spodziewają się ośmiu awarii na minutę.

Ponadto RAC podzieliło się najważniejszymi wskazówkami dotyczącymi jazdy po oblodzonych drogach: „Zmniejsz prędkość, zostaw więcej miejsca przed pojazdem z przodu i jedź na jak najwyższym biegu, aby zminimalizować ryzyko poślizgu kół. Delikatnie hamuj, aby uniknąć poślizgu”.

Zamknięcie szkół przez pogodę

Przewiduje się, że wiele szkół pozostanie we wtorek (już drugi dzień z rzędu) zamkniętych, a niektóre zostaną otwarte później rano, aby zapewnić uczniom i nauczycielom bezpieczne podróżowanie. Tysiące sal lekcyjnych zostało w poniedziałek zamkniętych, a dzieci rozpoczęły pracę zdalną, gdy arktyczny mróz ogarnął Wielką Brytanię.

- Dla wielu z nas zimna pogoda potrwa do końca tego tygodnia – powiedział meteorolog BBC Chris Fawkes.

We wtorek po południu we wschodniej i południowo-wschodniej Anglii można spodziewać się przebłysków słońca, ale nadal będzie padał śnieg w niektórych częściach Szkocji. W kolejnych dniach mają pojawić się zimne północne wiatry i zimowe opady deszczu, chociaż widoczność ma się poprawić.

Synoptycy przewidują, że do niedzieli nadejdzie łagodniejsze powietrze, które przyniesie przelotne opady deszczu i wyższe temperatury. Opady śniegu pojawią się w niektórych północnych i wschodnich częściach Szkocji. Wiele innych rejonów pozostanie suchych. W południowej Anglii i południowej Walii będzie bardziej pochmurno i możliwe będą słabe opady śniegu na bardziej wietrznym południowym-zachodzie.

