Rząd UK ma zatwierdzić czwartą dawkę - kto ma zostać zaszczepiony drugim boosterem?

Według doniesień "The Sunday Times", rząd Wielkiej Brytanii w przeciągu kilku najbliższych tygodni zatwierdzi czwartą dawkę szczepionkę na Covid-19. Nie będzie ona jednak przeznaczona dla wszystkich mieszkańców UK!

Na samym wstępie należy jednak zaznaczyć, że kolejna dawka preparatu przeciwko koronawirusowi nie będzie przeznaczona dla wszystkich! Czwarta szczepienie, a więc drugi booster, będzie przeznaczony dla osób powyżej 75. roku życia oraz osób z przewlekłymi chorobami lub chorobami immunosupresyjnymi albo innymi przypadłościami, które sprawiają, że są wyjątkowo narażone na ciężki przebieg zakażenia Covid-19. Kontynuacja programu szczepień w tym zakresie ma być jednym z elementów zapowiedzianego już wcześniej przez Borisa Johnsona programu "Living With Covid". Więcej na ten temat pisaliśmy w naszym poprzednim artykule "Boris Johnson już wkrótce ogłosi nowy plan „Living With Covid”. Wielka Brytania poprowadzi świat z powrotem do normalności?" i właśnie do niego odsyłamy po wszelkie szczegóły na ten temat.

W świetle tych doniesień wszystko wskazuje na to, że elementem "Życia z Coviem" będą także szczepienia przeciwko koronawirusowi.

Brytyjskie media donoszą o wprowadzeniu czwartej dawki

Jak wynika z ustaleń dziennikarzy "The Sunday Times", potencjalny program szczepień przeciwko koronawirusowi ma działać na podobnej zasadzie, jak coroczne akcje szczepień przeciwko grypie, w których priorytetowo traktuje się seniorów i przedstawicieli grup narażonych na ryzyko powikłań i ciężkiego przebycia choroby. Decyzja w tej sprawie leży w zakresie kompetencji JCVI (Joint Committee on Vaccination and Immunisation).

Przypomnijmy, w minioną niedzielę premier Johnson zapowiedział, iż zamierza znieść wszystkie restrykcje związane z Covid-19, w tym także nakaz samoizolacji. "Covid nie zniknie nagle i musimy nauczyć się żyć z tym wirusem, nadal chronić siebie bez ograniczania naszej wolności. W ciągu ostatnich dwóch lat zbudowaliśmy silną ochronę przed wirusem poprzez wprowadzenie szczepionek, testy, nowe terapie i najlepsze naukowe zrozumienie tego, co ten wirus może zrobić" - pisał w mediach społecznościowych szef brytyjskiego rządu.

Drugi booster nie będzie jednak dla wszystkich!

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule "Anglia zniesie wszystkie restrykcje covidowe od przyszłego tygodnia. „Musimy nauczyć się żyć z wirusem” – powiedział premier" i do niego odsyłamy po wszelkie detale na ten temat.