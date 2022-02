Poradnik, jak płacić mniej za ogrzewanie i nie marznąć. Lepiej grzać ciągle, czy z przerwami?

Przy drastycznym wzroście rachunków za energię, mieszkańcy Wysp zastanawiają się, co zrobić, aby płacić mniej za ogrzewanie i w jaki sposób ogrzewać dom, aby robić to oszczędnie i zarazem efektywnie. Jest na ten temat parę dobrych rad.

Pogłębia się kryzys związany z rosnącymi drastycznie kosztami życia, m.in. także przez podwyżkę cen energii o 693 funty rocznie dla milionów gospodarstw domowych (Ofgem podnosi od kwietnia górny limit cen energii aż o 54 proc.).

Najbardziej każdego roku odczuwamy w portfelach sezon zimowy, w którym musimy płacić za ogrzewanie. Co zatem zrobić, aby ogrzewać oszczędnie, ale nie marznąć? Czy lepiej ogrzewać dom lub mieszkanie z przerwami wyłączając i włączając grzejnik, czy może dbać o względnie stałą temperaturę – co o tym mówią eksperci?

Jak płacić mniej za ogrzewanie i nie marznąć?

Według ekspertów z Energy Saving Trust pomysł, że taniej jest pozostawić ogrzewanie włączone przez cały dzień, jest mitem. Martin Lewis z Money Saving Expert mówi, że „włączanie i wyłączanie ogrzewania tylko wtedy, gdy jest potrzebne, jest na dłuższą metę najlepszym sposobem na oszczędzanie energii, a tym samym pieniędzy”. Czy tak jest faktycznie? Okazuje się, że to zależy…

- Najlepszy jest minutnik, ponieważ termostat włącza i wyłącza ogrzewanie, aby utrzymać ustawioną temperaturę w domu. Kluczową rzeczą do zrozumienia jest to, że chodzi o całkowitą ilość energii potrzebnej do ogrzania domu – mów Lewis.

Osoby mieszkające w miejscach, w których jest wilgotno, mogą być zmuszone do włączania centralnego ogrzewania na dłużej.

- Niektórzy inżynierowie twierdzą, że utrzymywanie niskiego ogrzewania przy włączonych wszystkich grzejnikach może działać, ponieważ zmniejsza kondensację, która po wyłączeniu ogrzewania gromadzi się w ścianach i może pomóc w odprowadzaniu ciepła na zewnątrz domu – co oznacza, że ​​tracisz ciepło szybciej, a w rezultacie zużywasz więcej energii – mówi Lewis.

Sposoby na utrzymanie ciepła w domu?

Lewis przy okazji podaje także sposoby na utrzymanie ciepła w domu. Warto się z nimi zapoznać, a są to:

- Zaciągnięte zasłony w oknach są przydatne przy zatrzymaniu ciepła w domu nocą. Należy jednak pamiętać, aby odsłaniać je na dzień zwiększając w ten sposób dostęp promieni słonecznych, które także nagrzewają pomieszczenia.

- Zamknięcie nieużywanych pokoi, które mogą pochłaniać dużo ciepła, zupełnie niepotrzebnie.

- Zabezpieczenie domu przed przeciągami. Niestety głównym powodem, dla którego wiele domów nie zatrzymuje ciepła, są przeciągi. Są one w stanie bardzo obniżyć ogólną temperaturę w budynku.

- Gotowanie jedzenia pomoże ci się rozgrzać, a sam proces gotowania nagrzeje kuchnię i jej otoczenie, co w rezultacie sprawi, że w domu będzie cieplej.

- Rozważ zakup dywanów. Jeśli twój dom jest wyłożony wykładziną, nie musisz się martwić o taką opcję, ale jeśli masz deski podłogowe lub płytki, możesz w ten sposób tracić dużo ciepła. Dobrym zabezpieczeniem jest wtedy położenie dywanów na te powierzchnie.

- Umieszczenie folii aluminiowej za grzejnikiem także jest ważne dla utrzymania ciepła w domu i ograniczenie jego emisji na zewnątrz.