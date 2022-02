Anglia zniesie wszystkie restrykcje covidowe od przyszłego tygodnia. „Musimy nauczyć się żyć z wirusem” – powiedział premier

Boris Johnson zamierza znieść wszystkie restrykcje związane z Covid-19, w tym także nakaz samoizolacji, w ramach planu dla Anglii „życia z koronawirusem”. Oprócz tego testy także będą przeprowadzane na dużo mniejszą skalę.

Boris Johnson w niedzielę napisał na Twitterze: „Covid nie zniknie nagle i musimy nauczyć się żyć z tym wirusem, nadal chronić siebie bez ograniczania naszej wolności. W ciągu ostatnich dwóch lat zbudowaliśmy silną ochronę przed wirusem poprzez wprowadzenie szczepionek, testy, nowe terapie i najlepsze naukowe zrozumienie tego, co ten wirus może zrobić. Dzięki naszemu udanemu programowi szczepień i ogromnej liczbie osób, które zgłosiły się na szczepienie, jesteśmy w stanie określić w tym tygodniu nasz plan na życie z Covidem”.

Covid will not suddenly disappear, and we need to learn to live with this virus and continue to protect ourselves without restricting our freedoms. 1/3