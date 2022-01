Boris Johnson już wkrótce ogłosi nowy plan „Living With Covid”. Wielka Brytania poprowadzi świat z powrotem do normalności?

Fot. Getty

Boris Johnson ma już wkrótce ogłosić nowy plan „Living With Covid”. Minister ds. szczepień Nadhim Zahawi wyraził nadzieję, że Wielka Brytania poprowadzi świat z powrotem do normalności.

Minister ds. szczepień Nadhim Zahawi zapowiada, że Wielka Brytania może być jedną z „pierwszych wiodących gospodarek” na świecie, które przejdzie od pandemii do stanu endemicznego, gdy populacja Wysp osiągnie wymagany do tego poziom odporności. Jednocześnie mówi się, że do marca premier Boris Johnson przedstawi nową strategię „Życia z Covid” (ang. „Living With Covid”). Strategia ta ma objąć m.in. zredukowanie reżimu testowego poprzez wycofanie darmowych testów przepływu bocznego dla grup społecznych o niskim ryzyku (i zachowaniu ich tylko w przypadku nauczycieli, pracowników NHS i opieki społecznej) oraz skrócenie okresu izolacji (zarówno po zakażeniu koronawirusem, jak i po kontakcie z osobą chorą). Z informacji, do których dotarli dziennikarze „The Telegraph” wynika, że 60 proc. gabinetu popiera skrócenie okresu izolacji do pięciu dni, ale tylko przy jednoczesnej zgodzie na to naukowców.

Epidemia w UK w statystykach

Mimo szumnych zapowiedzi dotyczących „życia z Covid-19”, Wielka Brytania na razie nadal walczy z kolejną falą epidemii. Departamentu Zdrowia ogłosił, że w niedzielę 9 stycznia w UK stwierdzono kolejne 141 472 przypadki zakażenia koronawirusem, czyli o 6,7 proc. mniej, niż to miało miejsce w niedzielę 2 stycznia, gdy tych przypadków było 151 663. Wzrosła jednak liczba umierających pacjentów z Covid-19, o 32,9 proc. W zeszłą sobotę podano 30 713 pierwszych dawek szczepionki, 45 468 drugich dawek i 225 514 szczepień przypominających (boosterów). Zwiększyło to całkowitą liczbę osób, które otrzymały co najmniej dwie dawki szczepionki do 47 677 951, podczas gdy dawkę przypominającą otrzymało już 35 499 486 mieszkańców UK.