„A Better Deal” - byli ministrowie ds. Brexitu zaprezentowali alternatywę dla umowy wyjścia Theresy May

Zaledwie kilka godzin po uruchomieniu procedury wyrażenia wotum nieufności dla premier Theresy May, byli ministrowie ds. Brexitu – David Davis i Domic Raab, wespół z przewodniczącą północnoirlandzkiej partii DUP Arlene Foster, ogłosili nowy manifest polityczny. „A Better Deal” ma być alternatywą dla wynegocjowanej z UE umowy wyjścia, zawierającej powszechnie krytykowany mechanizm awaryjny „backstop”.

Mechanizm awaryjny „backstop”, który zakłada pozostanie Wielkiej Brytanii w obrębie unii celnej UE w razie niezawarcia do końca okresu przejściowego (31 grudnia 2020 r.) umowy handlowej między Brukselą i Londynem, stanowi główną przyczynę konfliktu w łonie partii rządzącej odnośnie Brexitu. Byli ministrowie ds. Brexitu – David Davis i Dominic Raab, a także przewodnicząca partii DUP Arlene Foster przedstawili dziś przed południem alternatywny plan dla mechanizmu „backstop”, który, jak twierdzą, mogłaby poprzeć zdecydowana większość torysów.

„A Better Deal” ma w założeniu zastąpić mechanizm „backstop” 10-letnią umową, którą będzie można wydłużyć. Umowa, dzięki określonemu terminowi obowiązywania, ma zapobiec utknięciu Wielkiej Brytanii w unii celnej UE w razie niepodpisania umowy handlowej ze Wspólnotą. A z analizy prawnej dotyczącej umowy wyjścia wynika, że obecny mechanizm „backstop” sprzyja pozostaniu UK w unijnej unii celnej, przy jednoczesnym braku możliwości wpływania przez UK na politykę celną Wspólnoty.

„A Better Deal” proponuje utrzymanie swobodnego przepływu dóbr pomiędzy UE i Wielką Brytanią, brak ceł i zastosowanie na granicy najnowszych rozwiązań technologicznych, które w głównej mierze opierałyby się na monitoringu (nie byłoby więc potrzeby budowania na granicy między Irlandią i Irlandią Północną specjalnej, „twardej” infrastruktury). Jednocześnie jednak „A Better Deal” nie zakłada pozostania Wielkiej Brytanii w unii celnej UE w razie niepodpisania umowy handlowej do końca okresu przejściowego.

W trakcie dzisiejszej konferencji w British Academy Dominic Raab dodał także, że „Wielka Brytania potrzebuje jednostronnego mechanizmu wyjścia z opcji „backstop”. Jednocześnie jednak były minister zaznaczył, że każda podjęta przez rząd w Londynie decyzja o wycofaniu się z mechanizmu „backstop” nastąpiłaby z poszanowaniem interesów Irlandczyków (tych z południa, jak i tych z północy), którzy nie chcą powrotu do twardej granicy na Zielonej Wyspie.

Trudno powiedzieć, jaką szansę w przepchnięciu swojej propozycji dotyczącej umowy wyjścia mają byli ministrowie ds. Brexitu w rządzie Theresy May. Przypomnijmy jednak, że nawet w razie odwołania Theresy May ze stanowiska premiera, Unia Europejska i liderzy najsilniejszych państw Wspólnoty nie godzą się na żadne renegocjacje przyjętej już umowy wyjścia.