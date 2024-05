Irlandia Władze Irlandii zniszczyły miasteczko namiotowe nielegalnych imigrantów

Władze Irlandii powiedziały dość miasteczku namiotowemu, które nielegalni imigranci utworzyli w samym centrum Dublina. Kilkaset osób zostało usuniętych spod budynku International Protection Office i przewiezionych autokarami w inne miejsce.

Władze nie chcą tolerować samowoli ze strony nielegalnych imigrantów

Szacuje się, że na terenie Irlandii mieszka obecnie ok. 1700 osób ubiegających się o azyl w Wielkiej Brytanii. Te przekroczyły granicę z obawy, że pozostając w Irlandii Północnej, zostaną odesłane do Rwandy na mocy nowego prawa obowiązującego w UK. A sprawa imigrantów zaczyna zaostrzać stosunki między Irlandią i Wielką Brytanią. Rishi Sunak powiedział niedawno, że nie przyjmie imigrantów żyjących w Irlandii z powrotem do UK, powołując się na złą wolę w tym względzie ze strony całej Unii Europejskiej. A konkretniej Francji, która, w łudząco podobnym przypadku, odmawia przyjęcia z powrotem imigrantów, którzy przez kanał La Manche przedostali się nielegalnie na Wyspy.

Władze Dublina tolerowały miasteczko namiotowe utworzone przez nielegalnych imigrantów na Mount Street przez kilka tygodni. Pomimo tego, że stłoczeni tam ludzie nie mieli dostępu do żadnych urządzeń sanitarnych. Jakiś czas temu duża grupa imigrantów została przeniesiona do południowego Dublina. Ale szybko wrócili oni ponownie do centrum miasta, twierdząc, że warunki w nowym miejscu były jeszcze gorsze.

Teraz jednak władze Dublina postanowiły na dobre rozprawić się z miasteczkiem namiotowym nielegalnie utworzonym w okolicy budynku International Protection Office. W godzinach porannych, 1 maja, w wyniku zmasowanej akcji służb, imigrantów umieszczono w autokarach, a ich namioty usunięto z ulicy. Wiadomo jest na razie, że imigranci trafili do nowego miejsca tymczasowego zakwaterowania.

A multi-agency operation is under way to move people from Mount Street in Dublin, where they have been living in tents

Ważne jest bezpieczeństwo ludzi, ale też porządek

W akcję usunięcia nielegalnego miasteczka namiotowego z centrum miasta zaangażowały się liczne organy i departamenty. Są to Departament ds. Dzieci, Równości, Niepełnosprawności, Integracji i Młodzieży, Departament Sprawiedliwości, Garda Siochana, Rada Miasta Dublina, Urząd Robót Publicznych oraz dyrektor ds. zdrowia i bezpieczeństwa (HSE).

– Celem operacji jest zapewnienie bezpiecznego przemieszczenia osób ubiegających się o ochronę międzynarodową z namiotów przy Mount Street do zakwaterowania wyznaczonego przez International Protection Housing Service (Ipas). Obiekty wyznaczone przez Ipas posiadają toalety i prysznice, służbę zdrowia, pomieszczenia wewnętrzne, w których dostarczana jest żywność, urządzenia do ładowania telefonów i urządzeń osobistych, dostęp do transportu do i z centrum Dublina i całodobową ochronę na miejscu” – czytamy w oświadczeniu dotyczącym relokacji imigrantów z centrum Dublina.