Kryzys w UK Mieszkanie w UK – tutaj podwyżki czynszów znacznie przekroczyły podwyżki płac

Czynsze w Wielkiej Brytanii rosną z roku na rok, a od pewnego czasu podwyżki czynszów znacznie przewyższają podwyżki płac. Są jednak miejsca, gdzie za najem mieszkania płacimy proporcjonalnie więcej, ponieważ średnie podwyżki czynszów w danym regionie są zwyczajnie wyższe.

Najem mieszkania w UK – gdzie jest najdrożej?

Z analizy oficjalnych danych dokonanej przez Reach Data Unit wynika, że poza Londynem najbardziej na podwyżkach czynszów w stosunku do podwyżek płac stratni są obecnie mieszkańcy Bristolu. To właśnie tutaj odnotowano największy w kraju wzrost nieprzystępności cenowej (ang. unaffordability). Dość powiedzieć, że najem przeciętnego lokum mieszkalnego w Bristolu w okresie 12 miesięcy do marca 2024 r. wynosił 1748 funtów miesięcznie. A to aż o 64,6 proc. więcej niż niemal dekadę temu, w marcu 2015 r. Jednocześnie w tym samym czasie wynagrodzenia netto wzrosły zaledwie o 28,2 proc. – do średnio 28 288 funtów. Nie trzeba zatem skomplikowanej matematyki, żeby wyliczyć, że wynajęcie przeciętnego mieszkania/domu w Bristolu zabiera 74,2 proc. przeciętnego wynagrodzenia netto.

Oczywiście, jak już zostało to wspomniane, w Londynie są jeszcze gorsze enklawy „drożyzny”. Na terenie Westminster średni koszt wynajmu mieszkania to 91,6 proc. średniego wynagrodzenia na rękę. Z kolei w Camden średni czynsz wynosi 85,9 proc. średniego wynagrodzenia netto, w Hammersmith i Fulham – 85,3 proc., w Islington – 84,2 proc. i w Hackney – 82,0 proc.

Podwyżki płac nie nadążają za podwyżkami czynszów

Choć Londyn i Bristol przodują w niechlubnym rankingu dotyczącym „nieprzystępności cenowej” mieszkań pod wynajem, to problem dotyczy tak naprawdę całego kraju. Eksperci wskazują, że w okresie 12 miesięcy do marca 2024 r. średnia cena za wynajęcie domu w Wielkiej Brytanii kształtowała się na poziomie 1246 funtów miesięcznie. Jest to o 9,1 proc. więcej niż w tym samym okresie w roku poprzednim. I o ponad jedną trzecią więcej niż blisko dekadę temu. W okresie 12 miesięcy do marca 2015 r., średni koszt najmu wynosił 924 funty miesięcznie. A to oznacza, że w 2024 r. wzrost wyniósł 34,8 proc.

Jeśli z kolei chodzi o płace, to w zeszłym roku przeciętny pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze godzin zarobił średnio 27 825 funtów (po odliczeniu podatku i ubezpieczenia społecznego). I choć jest to wzrost o 23,1 proc. w porównaniu z 2014 r., kiedy średnie wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze godzin wynosiło 22 597 funtów, to wciąż jest to o prawie 12 p.p. mniej niż wzrost czynszów w tym samym czasie.