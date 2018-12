Ryanair organizuje zimową wyprzedaż miejsc – bilety w cenie nawet 1.94 funta

Na lotnisku Stansted doszło do oburzającej sytuacji, w której jednej z pasażerek obsługa Ryanaira zabroniła wejścia na pokład samolotu. Kobieta, która na co dzień pracuje w organizacji charytatywnej, oskarżyła...

Na lotnisku w Petersburgu jeden z pasażerów poproszony o zdjęcie butów i paska był tak sfrustrowany, że postanowił ściągnąć wszystko, co miał na sobie i nago przejść przez bramkę. Ochrona stojąca przy...

Ryanair ostrzega 300 pilotów i osób z personelu kabinowego: Przenieście się do Polski!

Linie lotnicze Ryanair nadal nie zmieniły przedmiotowego stosunku do swoich pracowników. Irlandzki przewoźnik zaapelował do 100 pilotów i 200 osób z personelu kabinowego – aby przenieśli się do Polski,...