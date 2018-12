WAŻNE: Rząd opublikował ustalenia związane z prawami imigrantów z UE na Wyspach w przypadku twardego Brexitu

Zgodnie z opublikowanymi przez brytyjski rząd ustaleniami dotyczącymi imigrantów z UE, jedynie obywatele pochodzący z krajów wchodzących w skład europejskiego obszaru gospodarczego (EEA) mieszkający w Wielkiej Brytanii przed 29 marca 2019 roku będą mogli ubiegać się o status osoby osiedlonej (settled status) w przypadku twardego Brexitu.

Według opublikowanych przez brytyjski rząd ustaleń dotyczących nowej polityki imigracyjnej w przypadku twardego Brexitu, do ubiegania się o status osoby osiedlonej będą uprawnieni wyłącznie ci imigranci z UE, którzy mieszkają lub zamieszkają w UK przed oficjalną datą opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, czyli 29 marca 2019 roku. Ci, którzy będą chcieli przyjechać na Wyspy po tej dacie, nie będą już mogli ubiegać się o settled status.

Strona brytyjska domaga się podobnych praw dla brytyjskich obywateli żyjących w krajach UE. Status osoby osiedlonej będzie dawał imigrantom m.in. pełen dostęp do służby zdrowia oraz opieki socjalnej. Ekspertka ds. prawa imigracyjnego Louise Shaw powiedziała, że ustalenia te staną się niewygodne dla pracodawców, którzy będą musieli mierzyć się z dużymi restrykcjami przy rekrutacji nowych pracowników z krajów UE po 29 marca 2019.

Jeśli z kolei uda się osiągnąć porozumienie między Londynem a Brukselą ws. Brexitu, to imigranci z UE będą mieli prawo mieszkać i pracować legalnie w Wielkiej Brytanii do końca okresu przejściowego, czyli 31 grudnia 2020 roku, kiedy to będzie obowiązywał jeszcze swobodny przepływ osób. Do tego też czasu będą musieli starać się o status osoby osiedlonej ci z nich, którym zależy na pozostaniu w UK po Brexicie.