Angela Merkel: „Nie ma już możliwości zmiany” umowy ws. Brexitu

Po tym, jak Theresa May przełożyła datę głosowania w brytyjskim parlamencie, udała się z wizytą do Niemiec, gdzie spotkała się z Angelą Merkel. Od kanclerz dowiedziała się jednak, że zmiana umowy ws. Brexitu "jest niemożliwa".

Theresa May udała się na spotkania z liderami UE, aby jeszcze raz przedyskutować z nimi umowę ws. Brexitu i niepokojącą dla brytyjskich parlamentarzystów kwestię związaną z irlandzką granicą. Jeszcze przed wyjazdem do Niemiec premier Wielkiej Brytanii powiedziała, że potrzebuje „dodatkowych zapewnień” związanych z planem dotyczącym granicy z Irlandią Północną, aby następnie przedstawić je parlamentarzystom przed decydującym głosowaniem.

Theresa May spotka się z liderami UE, aby ratować umowę ws. Brexitu

Podsumowując wtorkowe spotkanie Theresy May z Angelą Merkel rzecznik brytyjskiej premier powiedział:

- Pani premier przedstawiła zdanie brytyjskiego parlamentu, który chce, aby opcja backstop była jedynie tymczasowa. Zgodzono się co do tego, że utrzymany zostanie bliski kontakt w celu podtrzymania umowy. Brytyjska premier – co mogliśmy zobaczyć w parlamencie – jest bardzo zdeterminowana, aby osiągnąć porozumienie, gdyż chce zapewnić je opinii publicznej i być premierem, który wyprowadzi Wielką Brytanię z Unii Europejskiej.

Theresa May udała się następnie do Dublina przed środowym spotkaniem swoje gabinetu w sprawie Brexitu.

Zarówno Donald Tusk jak i Jean Claude Juncker powiedzieli, że ponowne negocjacje z UE nie są już możliwe, a osiągnięte porozumienie jest „najlepszym z możliwych”. Niemniej jednak Juncker dał Theresie May nadzieję na dalsze rozmowy przez opcję „dalszego doprecyzowania oraz interpretacji” pewnych kwestii związanych z umową.