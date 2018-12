WAŻNE: Czarne chmury nad premier. Dzisiaj wieczorem torysi będą głosować nad wotum nieufności wobec Theresy May

Partia Konserwatywna ogłosiła, że dzisiaj wieczorem jej członkowie będą głosować nad odwołaniem Theresy May ze stanowiska lidera ugrupowania.

Czarne chmury zbierają się nad Theresą May. Partia Konserwatywna ogłosiła, że dzisiaj odbędzie się głosowanie nad odwołaniem Theresy May z funkcji lidera rządzącego ugrupowania. Sir Graham Brady, przewodniczący komitetu poselskiego 1922 powiedział, że zebrano 48 podpisów, czyli wymaganych 15 proc. do złożenia wniosku o głosowanie nad wotum nieufności.

Do złożenia wniosku o wotum nieufności doszło w wyniku wczorajszych wydarzeń. Theresa May zdecydowała bowiem, że głosowanie w sprawie wynegocjowanej przez jej zespół umowy wyjścia z Unii Europejskiej będzie przełożone. Jednak złożenie wniosku nie powinno właściwie nikogo dziwić, ponieważ zbuntowani posłowie z Partii Konserwatywnej już wcześniej zapowiadali, że w przypadku takiego rozwoju sytuacji będą starać się odwołać Theresę May ze stanowiska.

Głosowanie odbędzie się dzisiaj wieczorem między godziną 18, a 20. Będą w nim brali udział wszyscy posłowie Partii Konserwatywnej. Aby Theresa May została odwołana potrzeba 158 głosów, choć obserwatorzy przyznają, że jeśli 100 z 315 posłów partii zagłosuje przeciwko Theresie May, to może mieć to dla niej fatalne skutki.

Jeśli Theresa May faktycznie zostanie dzisiaj odwołana ze stanowiska, to Brexit może się opóźnić, ponieważ wprowadzenie Artykułu 50. może zostać również opóźnione. Jeśli Theresa May będzie zmuszona odejść ze stanowiska, to wybrany zostanie nowy lider partii i tym samym nowy premier Wielkiej Brytanii.

Premier May opublikowała dzisiaj rano oświadczenie, w którym napisała, że zamierza do końca walczyć o swoje stanowisko. Jednak będzie to trudne, ponieważ wśród posłów Partii Konserwatywnej jest wielu zwolenników tzw. twardego Brexitu i to oni będą przede wszystkim głosować za odwołaniem May ze stanowiska.

Theresa May nie zostanie jednak samotna w walce o stanowisko, ponieważ wspierają ją m.in. Jeremy Hunt, Sajid Javid i Amber Rudd.

"Ostatnią rzeczą, jaką teraz potrzebuje nasz kraj, jest zmiana lidera partii rządzącej. Premier May ma moje pełne poparcie w tym, co robi" - powiedział Javid.