Kryzys w UK 9 zmian finansowych, które wchodzą w październiku 2023

Co istotnego pod względem finansowym wydarzy się w październiku 2023? Zapraszamy do lektury naszego poradnika po zmianach finansowych, o których warto pamiętać w perspektywie zbliżającego się miesiąca.

Istnieje wiele kluczowych dat i zmian finansowych, które mogą mieć wpływ na twój portfel i twoje finanse, które będą miały miejsce właśnie w październiku 2023 roku. O czym warto pamiętać? Czego nie można przegapić? Co wziąć pod uwagę planując swoje wydatki i budżet w najbliższym czasie, ale także w skali zbliżających się miesięcy jesienno- zimowych – na łamach „Polish Express” przygotowaliśmy dość zgrabne i konkretne podsumowanie tego, co wpłynie na nasze w najbliższym czasie.

Zmiana pułapu cenowego Ofgem – 1 października 2023

Limit cenowy Ofgem spadnie z 2074 funtów do 1923 funtów od 1 października. Dotyczy to typowego gospodarstwa domowego korzystającego zarówno z gazu, jak i prądu, płacącego rachunki za pomocą polecenia zapłaty. Poziom cen za energię spadł do najniższego poziomu od 18 miesięcy.

Niemniej, dla pełnego kontekstu warto dodać, że ceny energii na Wyspach nadal pozostają bardzo wysokie. Dla porównania „price cap” obowiązujący w zimowy kwartale 2021 roku, a więc zaledwie dwa lata temu, wynosił (jedynie!) 1277 funty.

Od października cena gazu spadnie z obecnych 7,5 pensa za kilowatogodzinę (kWh) do 6,89 pensa, a cena energii elektryczne spadnie z 30,1 pensa za kWh do 27,35 pensa. Typowy rachunek obliczany jest na podstawie szacunków, że przeciętne gospodarstwo domowe zużywa 2900 kWh energii elektrycznej i 12 000 kWh gazu. Stała opłata za energię elektryczną wyniesie 53,37 pensów dziennie, a za gaz – 29,62 pensów dziennie.

Zakaz użycia plastiku – 1 października 2023

W Anglii zacznie obowiązywać zakaz stosowania niektórych jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych. Oznacza to, że niektóre firmy, w tym restauracje i kawiarnie, nie będą już mogły używać jednorazowych plastikowych sztućców, talerzy i misek.

Istnieją jednak pewne wyjątki od tego zakazu, w zależności od tego, czy towar jest już zapakowany, czy też jest dostarczany innej firmie. Podobne prawo obowiązuje już w Szkocji i Walii. Zostało ono wprowadzone w 2021.

Możliwość aplikowania o Winter Fuel Payment – 4 października 2023

Emeryci, którzy muszą złożyć wniosek o otrzymanie Winter Fuel Payment o wartości do 600 funtów, mogą składać wnioski online od 4 października. Zgłoszenia pocztowe zostały otwarte 18 września.

Większość osób, które się kwalifikują do pomocy, otrzymują zimowy dodatek paliwowy automatycznie, ale są osoby, które muszą się o niego ubiegać. Wartość Winter Fuel Payment wynosi do 300 funtów, w zależności od warunków mieszkaniowych i okoliczności.

Rośnie wysokość opłat wizowych – 4 października 2023

Od 4 października wzrastają opłaty wizowe do Wielkiej Brytanii. Cena wizy odwiedzinowej na pobyt trwający do sześciu miesięcy wzrasta z 15 do 115 funtów.

W przypadku dłuższych pobytów trwających do dwóch lat cena wzrasta o 24 GBP do 400 GBP, a w przypadku wizy pięcioletniej cena wzrasta o 101 GBP do 771 GBP. Cena wizy studenckiej wzrośnie o 127 funtów do 490 funtów.

Termin rejestracji Self Assessmentt (online) – 5 października

Jeśli nigdy wcześniej nie składałeś zeznania podatkowego typu Self Assessment, musisz zarejestrować się w HMRC do dnia 5 października. Dotyczy to roku podatkowego 2022/23.

Możliwość aplikowania o Warm Home Discount – od 16 października 2023

W ramach tego programu brytyjski rząd oferuje jednorazową płatność w wysokości 150 funtów, która ma pomóc w pokryciu kosztów rachunków za energię. Być może nie jest to kwota duża, ale w obecnej sytuacji ekonomicznej, w perspektywie rosnących kosztów życia na Wyspach, dla wielu osób będzie to znaczące wsparcie.

Kto może liczyć na rządową pomoc? O pieniądze z Warm Home Discount mogą się starać niektórzy emeryci i renciści oraz osoby o niskich dochodach otrzymujące określone świadczenia. Szacuje się, że uprawnionych do tych środków jest aż 2,8 mln osób.

Informacje o inflacji – 18 października 2023

Tego dnia Office for National Statistics opublikuje dane związane z inflacją w UK. W tym miesiącu poznamy wysokość stopy inflacji za wrzesień, w skali rocznej. Jest to szczególnie istotna liczba, ponieważ wrześniowa stopa inflacji jest zwykle wykorzystywana do podjęcia decyzji o tym, o ile świadczenia wzrosną do kwietnia przyszłego roku.

Przypomnijmy, iż indeks CPI (indeks cen towarów i usług konsumenckich) spadł do 6,7% w ciągu 12 miesięcy poprzedzających sierpień. W październiku ubiegłego roku inflacja osiągnęła najgorszy poziom od 41 lat i wyniosła 11,1%.

Płatność w ramach Cost of Living Support – od 31 października 2023

Miliony gospodarstw domowych o niskich dochodach otrzymają kolejną transzę pieniędzy pomocowych z tytułu Cost of Living Payment. Poinformowano, że nastąpi to w okresie od 31 października do 19 listopada. Osiem milionów osób korzystających ze świadczeń uzależnionych od dochodów, takich jak Universal Credit, otrzyma bezpośrednio 300 funtów, bez konieczności składania wniosku. Z kolei osobom korzystającym z Tax Credits pieniądze zostaną wypłacone w okresie od 10 do 19 listopada.

Nikt nie musi ubiegać się o pieniądze z tytułu rosnących kosztów utrzymania. Wypłacane będą one automatycznie uprawnionym wnioskodawcom otrzymującym odpowiednie świadczenia. A są nimi: Universal Credit, Income-based Jobseekers Allowance, Income-related Employment and Support Allowance. A także Income Support, Pension Credit, Working Tax Credit, Child Tax Credit.

Termin złożenia zeznania Self Assessmentt (drogą pocztową) – 31 października 2023

Termin złożenia zeznania podatkowego drogą pocztową upływa 31 października. Jeśli nie dotrzymasz tego terminu, zostaniesz obciążony karą w wysokości 100 GBP za złożenie zeznania podatkowego z opóźnieniem do trzech miesięcy.

Jeśli nie wyślesz formularza papierowego na czas, możesz, zamiast tego, wypełnić zeznanie podatkowe online. Termin ten upływa 31 stycznia 2024. Termin zapłaty należnego podatku również upływa 31 stycznia 2024 roku.

