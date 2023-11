Życie w UK Zmiany w odbiorze śmieci w Anglii — co trzeba wiedzieć?

W całej Anglii zmienia się sposób odbierania śmieci. To efekt wprowadzonych przez rząd zasad dotyczących recyklingu. Co konkretnie się zmienia? Kogo i kiedy dotkną te zmiany? O czym trzeba pamiętać?

W roku 2026 dojdzie do ujednolicenia przepisów związanych z recyklingiem odpadów, jak podaje brytyjski Department for Environment Food and Rural Affairs. Co to oznacza? Najogólniej mówiąc, wszystkie domy, firmy i szkoły będą funkcjonować w ramach jednego systemu odbioru śmieci. W jaki sposób będzie on działał i czym będzie się różnił od tego, który funkcjonuje obecnie? Wyjaśniamy!

Przeczytaj też:

Uzbrojeni policjanci otoczyli samolot easyJet lądujący z UK. Podejrzewano porwanie Breaking News

Jakie czekają nas zmiany w zakresie odbioru śmieci w Anglii?

Od 2026 roku każde hrabstwo i każda gmina w Anglii będzie musiała poddawać procesowi recyklingowi te same materiały. Co najmniej raz w tygodniu odbierane będą odpady spożywcze, aby zmniejszyć ilość odpadów trafiających na wysypiska. Obecne wskaźniki recyklingu w Anglii utrzymują się na poziomie około 44%, w skali ostatniej dekady, jak podaje serwis informacyjny „Metro”.

W ramach nowego systemu rząd nalega, aby co dwa tygodnie możliwy był odbiór odpadów przemysłowych, które nie są uznawane za niebezpieczne oraz planuje zapewnić każdemu domostwu możliwość odbioru odpadów ogrodowych.

Według District Council’s Network, stowarzyszenia które reprezentuje władze lokalne, oznacza to, że ci, którzy nie korzystają z tych usług, będą dokładać się tym, którzy z nich korzystają. Co więcej, wiele gmin na terenie Anglii nie jest w stanie przygotować się do 2026, aby być w stanie podołać tym zadaniom.

Przeczytaj też:

Emerytura dopiero od 75. roku życia — eksperci doradzają radykalne rozwiązanie Breaking News

Kogo dotkną te zmiany?

Idea, mająca na celu uproszczenie procesu recyklingu w Anglii jest słuszna. Jak zwraca uwagę minister środowiska Thérèse Coffey obecnie mamy do czynienia z „loterią kodów pocztowych”. W jej ramach ludzie mieszkający na różnych obszarach nie mogą poddać recyklingowi tych samych odpadów. Taka sytuacja z wielu przyczyn nie jest dobra.

– Uproszczenie i ujednolicenie tego procesu pomoże nam wszystkim w recyklingu, przyczyniając się do ratowania planety i najlepszego wykorzystania cennych zasobów, z których korzystamy na co dzień – komentuje.

– Oprócz cotygodniowej zbiórki odpadów spożywczych kończymy loterię kodów pocztowych. Teraz, bez względu na miejsce zamieszkania każdy będzie mógł wrzucić do kosza odpady, które zostaną bezpiecznie poddane recyklingowi – podsumowuje Coffey, jak cytujemy za serwisem „Metro”.

Przeczytaj też:

Samorządy, a nie hotele mają zapewnić zakwaterowanie uchodźcom azyl

Dlaczego niektóre councile protestują w tej sprawie?

District Council’s Network wyraziło obawy co do możliwości dotrzymania terminu wyznaczonego na rok 2026, gdyż wiele samorządów lokalnych nie stać na nowy, wymagany sprzęt.

Sarah Nelmes, rzeczniczka sieci ds. środowiska, stwierdziła, że nowe założenia stanowią „zwycięstwo zdrowego rozsądku”, ale lokalne władze nie mają środków, aby móc je realizować

– Zadowolenie społeczne z lokalnych usług gospodarowania odpadami pozostaje bardzo wysokie, nad którego osiągnięciem samorządy ciężko pracowały. Nasze krajowe ambicje w zakresie odpadów i recyklingu zostaną osiągnięte tylko, gdy odciążymy podatników i część kosztów przerzucimy na tych, którzy odpady produkują – komentował Darren Rodwell, rzecznik LGA ds. środowiska.

– Zbiórka odpadów spożywczych jest kluczem do zwiększenia naszych wskaźników recyklingu, dlatego zapewniamy finansowanie kapitałowe w wysokości 295 milionów funtów, które umożliwi władzom lokalnym w Anglii przygotowanie się do bezpłatnej selektywnej zbiórki odpadów spożywczych. Będziemy ściśle współpracować z władzami lokalnymi, aby wesprzeć je we wprowadzaniu tych zmian – komentował rzecznik DEFRA.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Ryanair ostrzega tych, którzy mają zaplanowane loty na październik

Ostrzeżenie dotyczące wakacji w Hiszpanii. Wydało je Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Władze UK potwierdziły wysokość wzrostu National Living Wage