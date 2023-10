Podróże i turystyka Ryanair ostrzega tych, którzy mają zaplanowane loty na październik

Irlandzkie linie lotnicze wydały ostrzeżenie dla mieszkańców Wysp, którzy mają zaplanowane loty na październik. Ryanair nie ukrywa, że klienci muszą przygotować się na odwołania lotów.

W nadchodzących dniach do wszystkich klientów Ryanaira, których będą dotyczyły odwołania lotów, tani przewoźnik wyśle e-maile.

Odwołania lotów w Ryanairze

Ryanair wydał nowe ostrzeżenie dla mieszkańców Wysp w związku z koniecznością odwołań niektórych lotów już w październiku. Tania linia lotnicza jest zmuszona wprowadzić pewne redukcje w harmonogramie lotów w sezonie jesienno-zimowym. Powodem są opóźnienia w dostawie nowych Boeingów 737. Ryanair musi zmniejszyć liczbę samolotów, które rozlokuje na kilku lotniskach w Europie. W tym także na lotnisku East Midlands i w Dublinie.

Ryanair wyjaśnił, że z 27 nowych Boeingów, które miał otrzymać w okresie od września do grudnia, dostanie jedynie 14. Wpłynie to w znaczący sposób na zmiany w harmonogramie lotów.

Opóźnienia w dostawie Boeingów

Powodem odwołania lotów od października są opóźnienia w produkcji zamówionych przez Ryanaira Boeingów w fabryce kadłubów Spirit w Wichita w stanie Kansas. W połączeniu z opóźnieniami w naprawach i dostawach w Seattle w stanie Waszyngton.

Irlandzkie linie lotnicze poinformowały, że w najbliższych dniach powiadomią wszystkich pasażerów, których będą dotyczyć odwołania, drogą mailową o tym, że ich lot został odwołany. Klienci otrzymają także propozycję przełożenia terminu lotów lub pełnego zwrotu kosztu biletów.

Szef Ryanaira, Michael O’Leary, powiedział:

– Ściśle współpracujemy z Boeingiem i ich dostawcą, firmą Spirit, aby zminimalizować opóźnienia w dostawach. Jest to godne ubolewania, że ​​problemy produkcyjne w Wichita i Seattle po raz kolejny opóźniły dostawy zakontraktowane przez Boeinga do Ryanaira tej zimy.

– Prowadzimy regularny dialog z Boeingiem, a naszym głównym celem jest zapewnienie dostawy wszystkich 57 samolotów B737 objętych umową przed końcem maja 2024 roku. Tak, aby flota Ryanaira mogła wzrosnąć do ponad 600 samolotów. Przyczyni się to do stworzenia naszego największego letniego rozkładu lotów w historii – dodał O’Leary.

