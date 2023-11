Kryzys w UK Emerytura dopiero od 75. roku życia — eksperci doradzają radykalne rozwiązanie

Eksperci wzywają rząd do podniesienia wieku emerytalnego w UK do 75. roku życia. Centre for Social Justice utrzymuje, że taki ruch będzie jak najbardziej uzasadniony pod względem gospodarczym i społecznym.

Według ekspertyz opracowanych przez centroprawicowy ośrodek analityczny Centre for Social Justice w Wielkiej Brytanii konieczne jest podniesienie wieku emerytalnego. W obecnej sytuacji, gdy rośnie średnia długość życia, a system opieki zdrowotnej jest przeciążony i niedofinansowany, nie ma innego wyjścia. Osoby pracujące na Wyspach po prostu muszą pracować dłużej i w ramach składek odprowadzać do systemu więcej środków. CSJ rekomenduje brytyjskim władzom podniesienie wieku emerytalnego z 66 do 70 lat w 2028 roku, a następnie aż do 75. roku życia w 2035 roku.

„Starzenie się społeczeństwa i rosnący współczynnik obciążenia emerytalnego budzą poważne obawy co do długoterminowej stabilności fiskalnej Wielkiej Brytanii. Jeśli spodziewamy się, że emerytury nadal będą wypłacane w przyszłości, a usługi publiczne będą funkcjonować, jak należy, saldo fiskalne należy skorygować” – jak czytamy w oświadczeniu wydanym przez Centre for Social Justice w tej sprawie.

Co z emeryturą w UK?

Dla pełnego kontekstu warto dodać, że obecny system, który funkcjonuje w Wielkiej Brytanii, powstał w sytuacji, gdy oczekiwana długość życia wynosiła (zaledwie!) 50 lat. W tamtym czasie krajobraz społeczny wyglądał zupełnie inaczej, niż obecnie, gdy długość życia dochodzi do 81 lat.

Na czele CSJ stoi Iain Duncan Smith brytyjski polityk, który w latach 2001–2003 stał na czele Partii Konserwatywnej, gdy była w opozycji. W koalicyjnym gabinecie kierowanym przez Davida Camerona pełnił funkcję ministra pracy (2010–2016).

Pomysły CSJ są „mrożące krew w żyłach i niemoralne”

W jaki sposób brytyjskie władze odniosły się do tych analiz? „W 2017 roku podnieśliśmy przyszły wiek emerytalny do 68 lat, aby był on zrównoważony teraz i dla przyszłych pokoleń” – jak czytamy w oficjalnej odpowiedzi wystosowanej przez rząd.

Z kolei zasiadająca w Izbie Lordów toryska Ros Altmann stwierdziła, że pomysły CSJ są „mrożące krew w żyłach i niemoralne”. Takie zmiany sprawią, że ludzie będą musieli pracować do późnej starości. Wpływ na gospodarkę i społeczeństwo może być również negatywny, bo zmusi większą liczbę osób do ubiegania się o świadczenia i skróci średni ą długość życia.

