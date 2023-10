Kryzys w UK Zabezpieczenia przed kradzieżą na papierze toaletowym w Tesco

W Tesco Express pojawiły się zabezpieczenia przed kradzieżą nawet na papierze toaletowym. Pokazuje to skalę problemu, z którym zmagają się obecnie supermarkety w Wielkiej Brytanii.

Od dłuższego już czasu widzimy w brytyjskich supermarketach zabezpieczenia przed kradzieżą na mleku dla niemowląt, maśle Lurpak i innych popularnych produktach, których ceny poszybowały w górę wraz z galopującą inflacją. Jednak zabezpieczenia pojawiły się niedawno nawet na papierze toaletowym, co budzi duże zdziwienie wśród konsumentów.

Zabezpieczenia przed kradzieżą

Papier toaletowy cieszył się wprawdzie ogromną “popularnością” wśród klientów w czasie lockdownu, jednak umieszczenie na nim zabezpieczenia przed kradzieżą budzi pewne zaskoczenie. Zarówno gabaryty papieru toaletowego, jak i jego cena mogą raczej zniechęcać złodziei.

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia robione przez klientów, które pokazują szereg środków zabezpieczających przed kradzieżami na różnych produktach sklepowych. Jednymi z najpopularniejszych są naklejki zabezpieczające. Można je zobaczyć m.in. na rolkach papieru toaletowego w Tesco Express w Bromley i Beckenham w południowym Londynie. Jeden z klientów powiedział:

– Dopiero, gdy opuściliśmy sklep, zdaliśmy sobie sprawę, że były tam naklejki zabezpieczające i włączył się alarm. Co było dość krępujące. Przyjrzeliśmy się, co kupiliśmy na wypadek, gdybyśmy za coś nie zapłacili lub zostawiliśmy metkę. I wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że to musiały być rolki papieru toaletowego. Jedyne, co mogliśmy pomyśleć, to to, że skoro umieszczają metki na rolkach papieru toaletowego, to musi być źle.

Wzrost kradzieży sklepowych

Faktem jest jednak, że liczba zgłaszanych policji kradzieży w sklepach w Wielkiej Brytanii gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich miesięcy. Ludzi w kryzysie nie stać na zakup podstawowych artykułów pierwszej potrzeby. A ceny żywności, które wprawdzie spadły we wrześniu, nadal są rekordowo wysokie. Office for National Statistics odnotowało 24-procentowy wzrost kradzieży w sklepach w Anglii i Walii w ciągu ostatniego roku.

