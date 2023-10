Crime Rząd zaostrzy kary za atakowanie pracowników sklepów? To już plaga

Czy rząd Rishiego Sunaka pochyli się nad plagą ataków na pracowników handlu detalicznego i zaostrzy kary za takie przestępcze zachowania? Apel w tej sprawie wystosowali właśnie do Home Office szefowie blisko 90 sieci detalicznych w UK.

Ataki na pracowników sklepów przybierają na sile

Najnowsze badania przeprowadzone przez the British Retail Consortium pokazują, że w roku 2021–22 liczba incydentów przeciwko pracownikom handlu detalicznego w UK wzrosła niemal dwukrotnie w porównaniu z sytuacją sprzed pandemii. Incydenty te polegały m.in. na używaniu względem pracowników sklepów przemocy, nękaniu ich lub wyzywaniu. Jednocześnie z danych wynika, że sprzedawcy detaliczni stracili w tym czasie towar warty nawet 953 mln funtów.

W związku z nasilającymi się kradzieżami w sklepach, a także atakami na pracowników sieci detalicznych, apel do rządu wystosowali szefowie blisko 90 różnych sieci detalicznych, w tym dyrektor naczelny Aldi UK Giles Hurley i Charmaine Griffiths stojąca na czele fundacji British Heart Foundation. W apelu do Home Office liderzy handlu detalicznego w UK wezwali do zaostrzenia kar w Anglii i Walii za atakowanie pracowników sklepów, a także do przyjęcia przepisów podobnych do uchwalonej w Szkocji w 2021 roku Ustawy o ochronie pracowników.

„Wyodrębnienie takiego przestępstwa stanowiłoby ważny sygnał, że nasi współpracownicy otrzymają lepszą ochronę prawną. Zadziałałoby to odstraszająco na potencjalnych sprawców. Te działania należy podjąć bezzwłocznie” – czytamy w liście do Home Office.

Kradzieże i ataki na pracowników sklepów mogą jeszcze przybrać na sile

Jedną z gorących orędowniczek zaostrzenia przepisów w związku z rosnącą plagą kradzieży i ataków na pracowników sklepów jest szefowa the British Retail Consortium Helen Dickinson. – Konieczne jest podjęcie działań, zanim plaga przestępczości w handlu detalicznym jeszcze się pogorszy. Widzimy zorganizowane gangi grożące pracownikom bronią i opróżniające sklepy. Jesteśmy świadkami przemocy wobec kolegów, którzy wykonują swoją pracę i proszą o weryfikację wieku. Obserwujemy falę nadużyć skierowanych przeciwko ciężko pracującemu personelowi sklepów. To po prostu niedopuszczalne. Nikt nie powinien iść do pracy w obawie o swoje bezpieczeństwo – zaznaczyła Dickinson. I dodała: – Nadszedł czas, aby rząd wcielił swoje słowa w czyn. Musimy uznać napaść lub znęcanie się nad pracownikiem handlu detalicznego za odrębne przestępstwo. Tak jak to ma miejsce w Szkocji. Potrzebujemy, aby rząd stanął po stronie milionów pracowników handlu detalicznego, którzy zapewnili nam bezpieczeństwo i wyżywienie podczas pandemii. I by ich wsparł, tak jak ci pracownicy wspierali nas.

