Ryanair wdał się w spór z UE o darmowy bagaż podręczny

Posłowie Parlamentu Europejskiego przyjęli w środę (4 października) uchwałę zaproponowaną przez Petitions Committee 20 września. Dotyczy ona zniesienia opłat za bagaż podręczny i ujednolicenia wymiarów bagażu podręcznego dla wszystkich linii lotniczych działających w UE. Znany ze swojej restrykcyjnej polityki bagażowej Ryanair sprzeciwił się już wcześniej temu pomysłowi.

Parlament Europejski przyjął rezolucję, zgodnie z którą linie lotnicze nie powinny obciążać pasażerów kosztami przewozu bagażu podręcznego. Unia Europejska chce w ten sposób zagwarantować podróżnym możliwość zabrania walizki kabinowej na pokład bez dodatkowych opłat.

In a resolution from @EP_Petitions just adopted by #Eplenary:

MEPs stress that inconsistent rules and pricing of airline carry-on luggage cause problems to travellers, and ask for common rules at the EU level 👇https://t.co/TnMO77hhEr

