Władze Londynu wprowadzają opłaty za przejazdy tunelami Blackwall i Silvertown

Od 2025 roku kierowcy w stołecznym Londynie mają zapłacić za przejazd przez dwa tunele. Ile będzie kosztował przejazd tunelami Blackwall i Silvertown?

Dziennikarze „The Evening Standard” dotarli do projektów znaków drogowych TfL. Wskazują one na to, iż na kierowców stolicy UK zostaną nałożone dodatkowe opłaty. Mają one dotyczyć przejazdów przez dwa tunele w Londynie — Blackwall i Silvertown. Odpowiednie regulacje w tej kwestii mają wejść w życie w 2025 roku, ale Transport for London podtrzymuje, że jeszcze nie podjęto ostatecznej decyzji, która uderzy w kieszenie zmotoryzowanych mieszkańców miasta.

Jak podają brytyjskie media, opłaty za przejazd będą pobierane w godzinach od 6:00 do 22:00. Motocykliści zapłacą do 3 funtów, kierowcy samochodów osobowych do 4 funtów, a inne pojazdy do 8,50 funtów. Opłaty będą pobierana za każdy przejazd, z obu kierunków.

Minister transportu Mark Harper zatwierdził zaktualizowany wniosek Transport for London dotyczący umieszczenia znaków drogowych informujących kierowców, że będą musieli płacić za korzystanie z tuneli.

Dodajmy, że w chwili obecnej przejazd tunelem Blackwall, który obsługują ruch pod Tamizą, w kierunku północnym i w kierunku południowym, pozostaje bezpłatny. Tego samego jeszcze nie da się powiedzieć o tunelu Silvertown, bo ma on zostać otwarty dopiero za dwa lata.

Przedstawiciele Transport for London w odpowiedzi na doniesienia mediów, zaznaczają, iż ostatecznie podjęto żadnej decyzji w tej sprawie. Znaki, których projekty zostały przygotowane, są po prostu „symbolami zastępczymi” używanymi do zilustrowania układu znaków, jak czytamy na łamach „The Evening Standard”.

ULEZ is a tax intended to reduce pollution. The new toll that Mayor Khan intends to impose on the existing Blackwall Tunnel has no pollution benefits at all; it’s there to try to remove the *extra* traffic, pollution, & CO2 emissions generated by his own £2.2bn Silvertown Tunnel. pic.twitter.com/DhHjnVxghb

— Stop Silvertown Tunnel Traffic and Pollution (@SilvertownTn) September 22, 2023