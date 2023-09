Podróże i turystyka Ryanair ostro krytykuje pomysł minimalnej ceny lotów

Francja będzie zabiegać o wsparcie innych krajów UE w kwestii wprowadzenia minimalnej ceny lotów w Europie – powiedział minister transportu Clement Beaune. Jeśli pomysł zostanie zatwierdzony, uderzy w tanie linie lotnicze. Skrytykował go już Ryanair.

Inicjatywa Francji dotycząca minimalnej ceny lotów w Europie może mieć trudności z uzyskaniem wystarczającego wsparcia wśród krajów UE. W tym krajów wyspiarskich, takich jak Irlandia, które opierają się na transporcie lotniczym. A także regionów, w których sektor turystyczny polega w dużej mierze na tanich przewoźnikach.

Minimalne ceny biletów lotniczych

Jak poinformował minister transportu Francji, Clement Beaune, celem pomysłu jest zmniejszenie wpływu sektora lotnictwa w zmiany klimatyczne. A także „otwarcie debaty na temat sprawiedliwej pod względem społecznym i środowiskowym ceny biletów lotniczych”.

Urzędnicy UE powiedzieli agencji Reuters, że kraje, w tym Holandia i Belgia, co do zasady popierają ten pomysł. Austria proponowała już cenę minimalną, ale jej wprowadzenie wiązało się z zawiłościami prawnymi.

– Myślę, że jest to dyskusja, którą musimy przeprowadzić na szczeblu UE – powiedział Beaune.

Minimalna cena biletu mogłaby zakłócić model biznesowy tanich przewoźników takich jak Ryanair, który oferuje super tanie bilety na niektórych trasach w Europie.

Przeczytaj też:

Barclays zamknie tysiące kont bankowych emigrantów bank

Ryanair nie obawia się pomysłu

Ryanair stwierdził, że nie widzi ryzyka dotyczącego wprowadzenia przez UE minimalnych cen lub obowiązkowych limitów na loty. Jego zdaniem wykluczałoby to biedniejszych podróżnych, czyniąc pomysł politycznie niemożliwym.

– Myślę, że jest to politycznie niemożliwe – powiedział na konferencji prasowej Eddie Wilson z Ryanaira. Został zapytany, czy w ciągu najbliższych 5–10 lat można by wprowadzić ogólnounijne ceny minimalne lub ograniczenie podróży lotniczych.

– Ludzie potrzebują łączności, aby móc latać na odległość powyżej 5–600 kilometrów i szybko tam dotrzeć, i nie chodzi tu o wakacje. Podróżowanie samolotem jest koniecznością w wielu sytuacjach – dodał.

Ryanair uważa, że ​​branża lotnicza powinna zamiast tego obniżyć emisję dwutlenku węgla do zera netto poprzez zwiększenie wykorzystania zrównoważonych paliw lotniczych i latanie większymi i cichszymi samolotami, stwierdził Wilson.

Nie przebierając w słowach podsumował całą ideę:

– Nie stanie się to z dnia na dzień i nie stanie się to za pomocą Francuzów, którzy trafiają na pierwsze strony gazet mówiąc, że tego zakażemy i wprowadzimy ceny minimalne. Wszystko to sprowadza się jedynie do stwierdzenia, że biedni ludzie nie mogą podróżować.

Przeczytaj też:

Pasażer Ryanaira zdemolował lotnisko. Spóźnił się na lot Breaking News

Ryanair skraca zimowy rozkład lotów

Ryanair ogłosił już, że skróci swój zimowy rozkład lotów na lotnisku w Dublinie, likwidując 17 tras, za co obwinia opłaty pasażerskie. Zeszłej zimy zamknął swoją bazę na lotnisku Zaventem w Brukseli, obwiniając zwiększone opłaty i podatki. Stało się to po tym, jak Belgia wprowadziła podatek w wysokości 10 euro od pasażera w przypadku lotów krótszych niż 500 km oraz opłatę w wysokości 2 euro od pasażera odlatującego na trasach UE.

Pomysł minimalnych opłat lotniczych pojawia się po tym, jak rozmowy toczące się wśród krajów UE w sprawie podatków od paliwa lotniczego znalazły się w impasie. Niektóre rządy sprzeciwiają się przyjęciu środków, które mogłyby podnieść ceny.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Pasażerowie wyjmowali bagaż podczas lądowania. Załoga zagroziła im aresztowaniem

Nadciąga huragan Agnes. Siła wiatru dojdzie nawet do 80 mil na godzinę

Osoby pobierające Universal Credit dostaną kary, jeśli o tym nie poinformują

Barclays zamknie tysiące kont bankowych emigrantów