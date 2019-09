Torysi planują „pozbyć się” Johna Bercowa, spikera Izby Gmin. Mają mu za złe, że pozwolił posłom przejąć kontrolę w Izbie Gmin

Rozmowy ws. Brexitu między rządem UK a Partią Pracy zostaną wznowione we wtorek. Theresa May rozpocznie nową batalię o przełamanie impasu w brytyjskim parlamencie - będzie też musiała stłumić buntowników...

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, mieszkający w Wielkiej Brytanii, wezwali rząd UK do pilnego zapewnienia większej jasności na temat ich statusu w przypadku twardego Brexitu i związanego...

W połowie przyszłego miesiąca komisarze 27 państw członkowskich Unii Europejskiej spotkają się, by zdecydować, czy w razie no-deal Brytyjczycy będą musieli występować o wizy, aby wjechać na obszar UE....

Były minister zdrowia, który w poniedziałek wieczorem podał się do dymisji, powiedział, że „od teraz, jeśli chodzi o zwolenników wyjścia z UE, wszystko związane z Brexitem łagodnieje”. Według niego drugie...

Rozwścieczeni konserwatyści do Theresy May: "Zablokujemy przedterminowe wybory"

Posłowie z całej Partii Konserwatywnej grożą, że zablokują wszelkie próby Teresy May, mające doprowadzić do przyspieszonych wyborów. Może to pogłębić wewnątrzpartyjne podziały i zaostrzyć kryzys związany...