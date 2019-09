Przed parlamentem doszło do starć między zwolennikami i przeciwnikami Brexitu. Aresztowano 16 osób [galeria]

Fot. Getty

Jak podają brytyjskie media, w sobotę doszło o starć miedzy dwiema grupa protestujących na Parliament Square. Zamieszki wybuchły między zwolennikami a przeciwnikami Brexitu. Policja musiała interweniować, aresztując 16 osób.

Według „The London Economic” w pro-brexitowej demonstracji wzięło udział około 200 osób. Wiec został zorganizowany przez emocratic Football Lads Alliance (DFLA) w sobotę rano.

Kiedy członkowie grupy przeciwników Brexitu „March for Change” rozpoczęli swój własny wiec, niektórzy członkowie DFLA podchodzili i krzyczeli. Jeden z demonstrantów rzucił puszkę piwa w kierunku grupki około 10 osób, które brały udział anty-brexitowym proteście.

Inne nagranie, pokazujące starcia protestujących z policją, dostępne jest w linku [wideo].

O tym się mówi: Prezydent Francji może zawetować kolejne opóźnienie Brexitu, stawiając UK w obliczu NO DEAL już 31 października - ostrzega dyplomata

Policja wcześniej wiedziała, że oba protesty zostały zaplanowane tego samego dnia w tym samym miejscu. „Mach for Change” przygotował nawet sterowiec w kształcie Borisa Johnsona, który miał lecieć nad protestującymi. Jednak po starciu z protestującymi z DFLA organizatorzy „March for Change” powiedzieli agencji prasowej PA, że sterowiec nie poleci, aby nie prowokować do dalszych zamieszek.

Czytaj także: Brexit - Jak daleko posunie się Boris Johnson, by zrealizować swoją wizję Brexitu? Zobacz, jakie opcje pozostały premierowi po serii miażdżących porażek

Jak podaje „The Evening Standard”, posłanka Anna Soubry, przeciwniczka Brexitu, powiedziała, że była zbyt przestraszona, aby przemawiać na wiecu.

POBIERZ PORADNIK NA TEMAT TWARDEGO BREXITU. ZOBACZ, JAKI BĘDZIE MIAŁ WPŁYW NA ŻYCIE BRYTYJSKIEJ POLONII>>