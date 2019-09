Boris Johnson zaskarży do sądu ustawę blokującą NO DEAL - ujawnia minister spraw zagranicznych

Rząd ma też sprawdzić, do czego pod względem prawnym nowa ustawa bezwzględnie zobowiązuje, a do czego niekoniecznie.

Minister spraw zagranicznych twierdzi, że Boris Johnson zamierza skierować do sądu ustawę blokującą twardy Brexit.

Fot. Getty

Dominic Raab, brytyjski minister spraw zagranicznych, powiedział w programie „Sky Sophy Ridge”, że Boris Johnson pójdzie do sądu, by zakwestionować wydane przez parlament polecenie opóźnienia Brexitu w razie fiaska negocjacji.

W programie telewizyjnym Dominic Raab twierdził, że rząd nie złamie prawa, ale nie zastosuje się do niego. Rozwiązaniem, jakie ma rozważać premier Johnson jest zaskarżenie ustawy blokującej twardy Brexitu do sądu. Gdyby rząd wygrał sądową batalię, nie byłby zmuszony do opóźnienia Brexitu w razie fiaska negocjacji, ale mógłby wybrać opcję ‘no deal’.

Raab mówił również, że gabinet zamierza sprawdzić, gdzie dokładnie znajdują się granice prawne wyznaczone przez nową ustawę: - „Przyjrzymy się bardzo uważnie, pod względem prawnym, czego wymaga i czego nie wymaga [ustawa]”.

Komentarze ministra spraw zagranicznych pojawiły się po tym, jak brytyjscy posłowie zapowiedzieli, że pozwą Borisa Johnsona do sądu, jeśli premier nie zastosuje się do zaleceń parlamentu, dotyczących Brexitu. Nie tylko Dominic Raab jest przekonany, że ustawę można prawnie „ominąć - podobnie myśli także Dominic Cummings, kluczowy doradca Borisa Johnsona.

