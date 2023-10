W środę rano miał miejsce atak w autobusie szkolnym na Wellesley Road w Londynie. Z najnowszych doniesień wynika, że 15-latka została śmiertelnie dźgnięta nożem w szyję. Policja aresztowała 17-letniego chłopca.

Policja i ratownicy medyczni przybyli na Wellesley Road w Croydon po tym, jak zgłoszono im, że miał miejsce atak w autobusie szkolnym. Główną drogę zamknięto w kierunku północnym między Whitgiff Centre a St Michael’s Road tuż przed godziną 9.00 w środę.

Just another day in Croydon #Croydon pic.twitter.com/T1d5lnQioB

— Ragu Pathy (@RaguKpathy) September 27, 2023